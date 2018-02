5 soggiorni invernali in agriturismi e alberghi diffusi

Cervara di Roma è un piccolo villaggio a 70 km dalla capitale. Un luogo tranquillo e affascinante, dove il verde della vegetazione incontra le rocce di montagna e i colori delle case circostanti. La frazione di Campaegli è caratterizzata dalle case tradizionali in legno e pietra, dove i turisti possono praticare sport come lo sci di fondo e lo sleedog, ma anche andare a cavallo. Proprio a Campaegli si sviluppa l’albergo diffuso Chalet del Capriolo che offre agli ospiti l’esperienza di vita di un paese attraverso il soggiorno in diverse strutture dello stesso abitato, fornendo gli stessi servizi di un albergo.

MOLISE - MASSERIA MONTE PIZZI

In cima alle montagne dell'Alto Molise per regalarvi una vista privilegiata sui luoghi dell'antica transumanza. L’agriturismo Masseria Monte Pizzi si trova a Carovilli, nell’Alto Molise. Una caratteristica dimora rurale dei primi anni del '900 completamente ristrutturata secondo i principi l’ecosostenibilità. L'agriturismo ha mantenuto la struttura originale in pietra. Il ristorante è stato ricavato dalla stalla e dalla rimessa originale.

FRIULI V. GIULIA - ALBERGO DIFFUSO DI COMEGLIANS