5 ciaspolate di primavera al Parco d'Abruzzo

Riconosciuto in tutto il mondo come modello per la conservazione della natura e la tutela degli ambienti che custodisce, ilè anche una meta particolarmente apprezzata dai viaggiatori amanti dell'eco-turismo, delle vacanze outdoor e deiin mezzo al verde. In ogni stagione l'area protetta è in grado di conquistare i suoi visitatori con la, il fascino delle creature che li popolano e le numerose proposte per scoprire il territorio in maniera interessante e coinvolgente. Eccocon le ultime ciaspolate della stagione per salutare l'inverno e dare il benvenuto alla primavera.Mercoledì 21 marzo boschi, pascoli di montagna e formazioni carsiche faranno da sfondo ad un magnifico itinerario con le ciaspole ai piedi all'ombra delle cime più alte del Parco che porterà alla scoperta del Lago Vivo ancora ammantato delle magiche atmosfere invernali. L'appuntamento è a Pescasseroli presso il centro escursionistico Il Bel Sentiero alle nove del mattino.Faggete secolari ed ampie radure accompagneranno gli escursionisti che giovedì 22 marzo avranno voglia di intraprendere un affascinante itinerario con le ciaspole ai piedi alla scoperta di un percorso panoramico che le donne un tempo percorrevano per barattare le coperte di lana con derrate alimentari. La passeggiata prende il via alle nove del mattino dal centro escursionistico Il Bel Sentiero di Pescasseroli.I boschi, le radure, le affascinanti formazioni geologiche al confine tra quelli che, un tempo, erano lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli e che fecero da sfondo a battaglie tra briganti e piemontesi, oggi rappresentano una delle zone del Parco più affascinanti, dalla flora e dalla fauna ricchissime e variegate, tutte da esplorare con un'interessante ciaspolata di inizio primavera in programma per venerdì 23 marzo alle nove del mattino con ritrovo presso il centro escursionistico Il Bel Sentiero di Pescasseroli. Al termine della passeggiata, l'appuntamento è in un locale del centro storico per sorseggiare una corroborante cioccolata calda.Un sabato sera affascinante ed insolito quello che attende i visitatori del Parco il 24 marzo. Lo stazzo di Ziomass al tramonto con le montagne più belle del Parco e della catena del Gran Sasso saranno la cornice di una ciaspolata di grande suggestione con rientro alla luce delle torce per concludere la serata davanti ad un piatto di polenta fumante. La partenza è prevista per le 15.00 dal centro escursionistico Il Bel Sentiero di Pescasseroli.Una suggestiva ciaspolata in partenza domenica 25 marzo dal centro escursionistico Il Bel Sentiero di Pescasseroli condurrà gli escursionisti sino a località Passo del Diavolo seguendo le tracce, i resti di caccia e i segni della presenza dei lupi e di altre splendide creature tra cui cervi, lepri e volpi. L'appuntamento è alle nove del mattino con rientro previsto per le 15.30.