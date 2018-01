Ricette di Febbraio: 5 specialità italiane a base di carne

LARDO DEL MONTEFELTRO

Prodotto di spicco della norcineria marchigiana, il lardo del Montefeltro è ottenuto da grasso sottocutaneo dorsale di suini di oltre 2 quintali. Dopo la stagionatura viene conservato in recipienti contenenti salamoia. Si presenta in pezzi di grandezza e peso variabili, generalmente quadrati e di spessore non inferiore a 5 centimetri, di colore bianco perlaceo con rare venature rosate e con la parte esterna ricoperta di spezie. L’aroma è gradevole. Vai alla ricetta: bruschette con lardo e miele







SALAME COTTO VITERBESE

Nella Tuscia laziale il salame si preparava secondo un'antica ricetta che prevedeva la cottura della carne prima dell'insaccatura. Il salame cotto viterbese era un piatto destinato ai ricchi banchetti della Roma imperiale. Viene ricavato dalle rifilature grasse del costato, di spalla, coscia e pancetta del maiale. Prodotto in pezzature di circa 0,3-0,8 chilogrammi, si presenta di forma cilindrica e colore roseo. Vanta un gradevole sapore sapido. Vai alla ricetta: Salame cotto viterbese







AGNELLO SARDO





Garanzia di un prodotto allevato e macellato in Sardegna, l’agnello Igp è da sempre strettamente legato alla tradizione pastorale dell’isola. Non solo a Pasqua, ma anche durante il periodo natalizio, questo prodotto d’eccellenza viene consumato per la metà della sua totale produzione. Vai alla ricetta: Fregola sarda con agnello

LUGANEGA TRENTINA





La Luganega trentina è un insaccato a base di carne di puro suino macinata a grana media, insaporita con aglio, sale e pepe macinato e racchiusa in un budello naturale andando a formare salamini di circa 10-15 centimetri di lunghezza e 3-5 di diametro legati insieme fino a creare delle file lunghe anche 4 metri. Nella zona dell'Alto Adige è frequente imbattersi in luganeghe affumicate su braci a cui vengono aggiunte poche bacche di ginepro. Alcune varianti, inoltre, vengono realizzate con carni di suino addizionate con altri tipi di carne, da quella ovina, a quella bovina, sino a quella equina e alla selvaggina. In alcune vallate non mancano, inoltre, varianti insaporite con profumate conce arricchite, ad esempio, con chiodi di garofano e cannella. Vai alla ricetta: Tonco de pontesei

