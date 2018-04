Lombardia, storia dell’olio di famiglia in agriturismo

La Filanda è un agriturismo sorto all'interno di un antico borgo storico del paese di Manerba, ai piedi del Parco della Rocca, gioiello naturalistico della Valtenesi. Il complesso è stato ristrutturato con appartamenti ampi luminosi. Il punto di partenza ideale per escursioni nel Parco naturale della Rocca, sull'Isola del Garda e in tutti i paesi che affacciano sul lago. Inoltre, dalla struttura sono facilmente raggiungibili Verona, Venezia, Mantova, Bergamo, Cremona e Milano.

Situato in un paesaggio ricco di natura e fauna, il borgo rurale ottocentesco, è costituito da cinque edifici divisi in 25 appartamenti fra monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali. Le costruzioni affacciano su due cortili collegati tra loro da una galleria adibita a esposizione di antiche macchine agricole.



LA FILANDA: STORIA DI FAMIGLIA NELL'AGRITURISMO NEL PARCO NATURALE DELLA ROCCA



L'azienda, che produce e vende olio extravergine d'oliva D.O.P. Garda Bresciano, è gestita dalla proprietaria, Alessandra Cavazza. Nel 1999, i locali dell'antica azienda agricola Cavazza (una volta adibiti a legnaia, deposito merci, alloggi per i contadini) sono stati trasformati in appartamenti dotati di ogni comfort e conservando le caratteristiche architettoniche peculiari: travi a vista e grandi finestre.

Accanto al parco di 20.000 mq, la zona sportiva è stata attrezzata un'area giochi per bimbi. Sono disponibili per gli ospiti due piscine. Oltre ai 3 barbecue nei giardini, la proprietà dispone di spazi attrezzati per gli amici a quattro zampe con ampie cucce nel verde. Gli ospiti possono giocare a tennis, calcio, pallavolo, beach volley, basket. Ogni settimana vengono offerte degustazioni dell'olio aziendale con aperitivo. Nei dintorni dell'agriturismo si trova la dimora storica della famiglia Cavazza, che si può visitare ogni martedì in battello con partenza dal porto di Portese. Oltre alle escursioni nel Parco Naturale della Rocca, anche in mountain bike, gli ospiti possono raggiungere i campi da golf, degustare vini nelle cantine della zona, visitare Verona (a 50 km) e Mantova (a 65 km).

L' azienda Agricola Cavazza si estende nei comuni di Moniga e Manerba del Garda per circa 100 ettari; è a conduzione familiare da più di 100 anni e si dedica prevalentemente alla produzione di olio e cereali. L’olio prodotto, certificato DOP Garda Bresciano, è di esclusiva produzione dell’azienda e viene confezionato e gelosamente conservato nell’apposita cantina storica, al buio e a temperatura costante. Le cultivar che danno vita a quest'olio sono Frantoio, Leccino, Pendolino e Casaliva (varietà locale della cultivar Frantoio). L'olio si presenta alla vista di colore giallo dorato intenso, limpido. All'olfatto si offre ampio e complesso, dotato di armoniche note di erbe fresche di campo, lattuga, agrumi e sentori floreali di lavanda.

E' ottimo su insalate di verdura, molluschi gratinati, zuppe di farro, primi piatti con crostacei, pesci bolliti, carni bianche ai ferri e formaggi freschi.

agriturismolafilanda.com