Alla Grande Festa di Pierino, birra e prodotti murgiani

A Cassano delle Murge ogni anno c’è un appuntamento al quale non è lecito mancare: la Grande Festa di Pierino! Si tratta del più grande evento dedicato alla birra e ai sapori murgiani, che attende golosi, curiosi e appassionati fino al 2 settembre. Se avete voglia di trascorrere delle serate di fine estate in un contesto di sana allegria e spensieratezza, questo è sicuramente il posto giusto.Distante solo 30 kilometri da Bari, Cassano delle Murge e precisamente la Contrada Cristo Fasano attira ogni anno tantissimi visitatori per questa sagra gastronomica allegra e divertente. L’ospitalità e la buona cucina, oltre ai fiumi di birra, sono gli ingredienti per una ricetta vincente. Qui, gli organizzatori pensano a tutto ciò che serve per far sentire ogni visitatore come il miglior ospite. Per i più piccoli, ad esempio, c’è un’area giochi con gonfiabili dedicata con tanto di animazione, mentre per i celiaci c’è uno stand apposito con cibo e birra.Oltre a gustare le irresistibili specialità murgiane come i manicaretti a base di podolica e porchetta d’asino, le frittelle e i panzerotti, alla Grande Festa di Pierino non mancano spettacoli di cabaret e musica jazz, cover band e tributi ad artisti amatissimi. Per gli amanti degli animali, c’è anche la possibilità di effettuare un giro sui pony e il battesimo del cavallo.