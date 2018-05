Perchè il Monte Etna è Patrimonio Unesco

E’ dal 2013 che ilfa parte dei Patrimoni dell’Umanità. Si tratta infatti di uno dei più attivi vulcani del mondo. Oltre che uno dei più iconici. Ed offre un esempio straordinario dei processi geologici continui e delle formazioni vulcaniche. Le sue frequenti eruzioni e le colate laviche dai crateri e dalle fessure laterali continuano ad affascinare studiosi del settore e turisti da tutto il mondo. Le caratteristiche dell’Etna, la cui attività vulcanica è documentata da almeno 2700 anni, sono varie e diversificate: la vetta dei crateri, i coni di cenere, le colate di lava, le grotte laviche, la depressione della Vale del Bove. La sua notorietà, l’importanza scientifica e culturale associate al valore educativo indiscusso sono di importanza planetaria.L’ambiente circostante è tutelato da un vasto parco naturale, il, istituito nel 1987. La flora e la fauna mediterranea che ne fanno parte sono quelle tipiche della Sicilia , che si possono scoprire grazie ai numerosi sentieri naturalistici aperti a tutti. Le diverse bocche del vulcano sono sparse a varie latitudini e sono state prodotte nel tempo dalle numerose eruzioni. Anche esse si possono visitare con escursioni guidate: il facile accesso permette a visitatori e ricercatori di fruire di tanta meraviglie naturali. L’Etna, infatti, rappresenta una delle destinazioni predilette per chi visita la provincia di Catania e la Sicilia in genere. E proprio la città di Catania ha un legame indissolubile con il profilo del vulcano, che domina dall’alto disegnando il paesaggio che abbraccia la fascia costiera affacciata sullo Ionio. Qui si susseguono vaste campagne, agrumeti, vigneti, fitti boschi di castagni e querce che si alternano agli spettacolari panorami quasi lunari mano a mano che ci si avvicina alla vetta dell’Etna.Scopri di più su Catania conAll’interno del Parco la depressione vulcanica dellaè un’enorme conca sul versante orientale le cui pareti arrivano a toccare anche i 1000 metri e dove si trovano, tra i profondi canyon, particolari cavità come la Grotta del Gelo, un'imponente grotta vulcanica dove si è formato un ghiaccio perenne. Dal punto di vista naturalistico non si possono perdere neanche le, formate grazie all’azione erosiva delle acque fredde del fiume omonimo, location d’avventura in quanto si possono percorrere legati a particolari funi. Arte e cultura trovano qui il loro apice con i siti Unesco di Catania, Piazza Armerina, la Val di Noto, Siracusa e Pantalica e la splendida Taormina.