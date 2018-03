Matera, anche Maria Maddalena è passata da qui

sono i registi di Metti la nonna in freezer , commedia appena arrivata nelle sale italiane e con un buon risultato, grazie anche alla presenza dei due protagonisti, Fabio De Luigi e Miriam Leone. Un traguardo che i due videomaker materani - finalmente all'esordio dietro la macchina da presa dopo aver collaborato a programmi per Sky, La7 e Rai3 - hanno tagliato in compagnia di, attori del film e originari di Matera anche loro. Ma mentre questo manipolo di lucani era impegnato a girare tra Roma e provincia lo scorso giugno, altre produzioni si aggiravano per i loropreparando i set del kolossal Maria Maddalena di Garth Davis , tornato nelle location di Pasolini, Tornatore e Mel Gibson per mettere in scena il dramma interpretato daL'attrice di Millennium - Uomini che odiano le donne Lion è la giovane donna che vediamo abbandonare la propria famiglia e il piccolo villaggio di pescatori in cui è nata per unirsi a un movimento nuovo, nato nella Terra Santa del primo secolo. Ispirata da Gesù di Nazareth (Phoenix, appunto), dalla sua carismatica guida e dai suoi insegnamenti, Maria si incammina con gli altri discepoli per il, ritrovandosi al centro del momento fondante del Cristianesimo. Che scopriamo proprio mentre Maria Maddalena porta alla luce un personaggio unico e affascinante che ci accompagna nel cuore della più grande storia dell’umanità.: nelle campagne di Gravina in(dove sono stati ricostruiti i dintorni di Cana e Gerusalemme),(per la Galilea) e(dove la centralesi è rivelata perfetta per le scene dell’arrivo di Gesù al tempio). Location selezionate dopo un approfondito studio delle reali aree descritte dalla vicenda raccontata:- spiega il produttore Iain Canning. -E Matera, conosciuta come la Città Sotterranea per la sua particolare conformazione incastonata nella pietra, è ritenuta, essendoci prove di presenze sia dal Paleolitico. Anche per questo, come 'controfigura' di Cana e Gerusalemme, è stata di grande ispirazione per la scenografa Fiona Crombie, che ha dichiarato:. E per gli attori tutti, toccati dalle cornici in cui si sono trovati a lavorare, come conferma la stessa Rooney Mara , asserendo: