1. I GIOIELLI ARTIGIANALI DELLA VALLE DEL SERCHIO

La Valle del Serchio e della Garfagnana sono un vero e proprio scrigno di antichi saperi. Oggi come ieri i manufatti realizzati dagli artisti e dagli artigiani locali rievocano mestieri e tecniche mai dimenticate che valorizzano un territorio pieno di fascino. Non c'è che dire, creazioni in legno d'ulivo, manufatti tessili, lavorazioni in ceramica, splendide pitture, oggetti di rame e figurine di gesso rappresentano un vero e proprio patrimonio.