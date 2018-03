1. LE PROCESSIONI DELLA PENISOLA SORRENTINA

Processione Bianca” che si svolge nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo in memoria del peregrinare della Vergine in cerca del figlio catturato e condannato a morte. Non è da meno la “Processione Nera” durante la quale, nella sera del Venerdì Santo, i processionanti trasportano il simulacro del Cristo Morto seguito dalla statua della Madonna Addolorata. VAI ALL’ITINERARIO





Come in molte altre parti d'Italia, anche la Penisola Sorrentina la settimana che precede la Pasqua si rivela essere un affascinante mosaico di tradizioni. Da non perdere a Sorrento la cosiddetta “” che si svolge nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo in memoria del peregrinare della Vergine in cerca del figlio catturato e condannato a morte. Non è da meno la “” durante la quale, nella sera del Venerdì Santo, i processionanti trasportano il simulacro del Cristo Morto seguito dalla statua della Madonna Addolorata.

2. SAGRA DELL’UOVO DI TREDOZIO

Sagra e Palio dell’uovo di Tredozio, piccolo borgo della Val Tramazzo in provincia di Forlì-Cesena che, nelle giornate 1 e 2 aprile, valorizzerà l'antica usanza della battitura delle uova sode tra giochi, sfide goliardiche e prove di destrezza.

Con la Pasqua torna anche ladi Tredozio, piccolo borgo della Val Tramazzo in provincia di Forlì-Cesena che, nelle giornate 1 e 2 aprile, valorizzerà l'antica usanza della battitura delle uova sode tra giochi, sfide goliardiche e prove di destrezza. VAI ALL’ITINERARIO

3. A CACCIA DI UOVA A SAN CANDIDO

San Candido dal 17 marzo fino al 2 aprile.



Non c'è località in Val Pusteria che non celebri la Pasqua in grande stile. Da Dobbiaco a Campo Tures passando per Terento, l'intera valle si trasforma in un contenitore di eventi festosi come la caratteristica caccia all’uovo che, come tradizione vuole, va in scena adal 17 marzo fino al 2 aprile. VAI ALL’ITINERARIO

4. I PASQUALI DI BORMIO