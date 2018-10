1. MUSEO DEL PROFUMO DI SANT’ELENA SANNITA

A Sant'Elena Sannita, in provincia di Isernia , a deliziare i visitatori non è un semplice museo ma un vero laboratorio del profumo che ha fatto la storia del Paese. Proprio così, facendo visita al, in due i piani di esposizione, è possibile ammirare circa 1400 pezzi della profumeria moderna. A completare l'offerta l'orto botanico.

2. SALVATORE FERRAGAMO: LA MODA SI METTE IN MOSTRA A FIRENZE

Per far conoscere al mondo intero le qualità artistiche e il ruolo che ha ricoperto nella storia della calzatura e della moda internazionale l'illustre stilista Salvatore Ferragamo, dal 1995 a Firenze, in quel di Palazzo Spini Feroni, è stato allestito il. Attraverso le sue sette sale che ospitano calzature, disegni, fotografie e brevetti, si ripercorre la storia di un mito.

3. GALLERIA GUGLIELMO TABACCHI A PADOVA

Gli occhiali sono belli da vedere e pratici da indossare. Presso la, ospitata nella sede della Safilo di Padova, sono racchiusi sette secoli di storia: si spazia dalle lorgnette dell'Ottocento all'occhiale a forma di occhi di gatto degli anni '50 fino all'Optical Art degli anni '60.





4. OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA, IL LATO PROFUMATO DI FIRENZE

I prodotti dell'hanno fatto il giro del mondo. La sua storia ebbe inizio nel 1612 quando venne aperta al pubblico la famosa Fonderia di Sua Altezza Reale così chiamata in onore al Granduca di Toscana. Oggigiorno, in quel di via della Scala a Firenze , è possibile ripercorrere il suo passato attraverso un percorso museale che si sviluppa in quelli che un tempo erano gli antichi laboratori di produzione.

