Alberobello, 4 cose da sapere sul Museo del Territorio 

, famosi in tutto il mondo e, svelano tutti i loro segreti all'interno delallestito all'interno del più grande complesso di trulli contigui e comunicanti del paese (ben 15).E'che l'UNESCO ha riconosciuto l'inestimabile valore storico, architettonico e culturale dei trulli di Alberobello dichiarando la cittadina. Le tipiche costruzioni pugliesi, ormai famose ed apprezzate in tutto il mondo, sono un concentrato di tradizione che spazia dallesino allead essi profondamente legati. E' proprio per questo chedel centro storico è stato trasformato nell'interessanteche si pone come scopo proprio quello di far conoscere ai visitatori tutto ciò che c'è da sapere su queste costruzioni siaed estetico che da quello. Il complesso è noto come, dal nome del suo antico proprietario, medico personale dei conti Acquaviva d'Aragona, il quale, proprio grazie al legame con la famiglia più influente della città, ebbe l'opportunità di realizzaredopo quella del Conte stesso.Una visita delpermette, dunque, di ammirare da vicino i trulli, di scoprirne i tradizionaliattraverso la riproduzione delle antiche case contadine, e le, ma anche di apprendere interessanti informazioni sulla, suglidel paese. Il percorso di visita si sviluppa inrealizzati in altrettanti ambienti del complesso architettonico, ai quali si aggiungono aree dedicate allespesso ospitate all'interno del museo. Ladà il benvenuto ai visitatori mostrando foto di Alberobello e della cittadina giapponese gemellata di, anch'essa Patrimonio UNESCO. Lamostra gli strumenti degli antichi mestieri popolari, e, nello specifico, quelli del, del, del(con particolare riferimento ale al), del, dele del, tra i quali spiccano quelli destinati alle tecniche di, tipiche dei trulli più antichi. Il percorso prosegue nel, dove si potranno approfondire e ammirare con i propri occhi i risultati dell'applicazione dell'architettura a secco e, in estate, si potrà assistere ain una cornice estremamente caratteristica. Nella, infine, si potranno apprezzare interessanti esempi di allestimento interno dei trulli per avere un'idea di come si presentavano ledi Alberobello.Parte integrante dell'esposizione del Museo è ilall'interno del quale la mostra è stata allestita.è, infatti, uno dei più interessanti sistemi comunicanti di trulli di tutta Alberobello. Le costruzioni si estendono tra, ein una zona di raccordo tra ile il. Osservando gli edifici si possono notare differenti stili costruttivi, uno riconducibile al tessuto più antico del centro abitato ed uno di epoca più recente, interamente affacciato susulla quale campeggia lavera e propria, quella edificata nel 1780 usufruendo diper la sua realizzazione, contravvenendo al principio della costruzione a secco, sino ad allora vigente in tutta la città. L'edificio sfoggia un aspetto monumentale con la suadalla facciata alta e stretta interrotta da un balconcino con architrave decorato da due “festoni”, come da tradizione barocca, e sormontata da una sezione triangolare ricoperto diPer visitare il bellissimoe scoprire la storia, i segreti e le curiosità sui famosi trulli di Alberobello Patrimonio dell'Umanità, l'appuntamento è in, dove si potrà decidere se esplorare l'esposizione autonomamente con l'ausilio di un'audioguida o di una guida cartacea, al costo di(i bambini fino ai 10 anni entrano gratuitamente), oppure se prendere parte ad unaal costo di(4,00 per i bambini), o ad unaal costo di(2,00 per i bambini).Leggi anche: