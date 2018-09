Val Gardena, scuola di MTB a Ortisei

C'è chi vive la montagna per la neve e per gli sport invernali. E chi preferisce l'estate, per poter fare escursioni, passeggiate e. C'è poi la mountain bike, vera regina della quota per coloro che invece amano le due ruote. Una vacanza attiva sulla MTB si concentra soprattutto nel periodo estivo, mentre in inverno è da considerarsi piuttosto come uno sport estremo o per gli appassionati della fat-bike In autunno però il clima relativamente mite, le atmosfere e colori che tolgono il fiato, spingono molti appassionati a spingersi in montagna per pedalare su tracciati off-road. L'arco Dolomitico si presta ad una vacanza attiva incentrata sulla mountain bike. Fino a ottobre inoltrato, in Val Gardena si può partecipare al Ride&Learn. Un corso per perfezionare le tecniche di guida e diventare un biker esperto.Una enon deve mai essere affrontata con superficialità, soprattutto quando il percorso diventa più insidioso. Ecco perché il corso tecnico organizzato dalla scuola MTB di Ortisei è un ottimo modo per imparare andare sulla bici da montagna. Le lezioni vertono sulle tecniche di discesa per affrontare in sicurezza percorsi in downhill. Oppure in salita, per imparare a gestire le curve, i varchi più ripidi, gli ostacoli più insidiosi. E poi la gestione delle curve, le tecniche di frenata efficiente, gli esercizi per massimizzare l'equilibrio in sella.Ilprevede 2 ore di lezione al giorno, con partenza dalla stazione a valle della cabinovia Seceda. Qui si può noleggiare la mountain bike oppure mettere a punto la propria. Prima di partire per il corso insieme all'istruttore, che inizia con i primi esercizi nello Sillpark Palmer. Poi spazio ai tour, da affrontare in base al proprio grado di preparazione. Il panoramico dell'Alpe di Siusi - 35 km, con un dislivello di 500 mt - o il più difficile Enduro Ride Sciliar - 45 km e 674 mt di dislivello. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Scuola MTB di Ortisei.