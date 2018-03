Marche, esplorando in bici la Gola del Furlo

Lungo la Flaminia, via consolare che conduce da Roma a Fano, vale la pena soffermarsi nella zona di Acqualagna, in provincia di Pesaro Urbino. Dove bellezze naturali, gastronomia locale e attività sportive si combinano in modo perfetto e offrono spunti meravigliosi per una vacanza a tema. La località marchigiana, molto nota per il tartufo bianco e per la relativa Fiera Nazionale - nel prossimo si terrà la 53ma edizione - si presta infatti ad un weekend a base di esplorazioni dei luoghi circostanti. A pochi chilometri dal centro abitato di Acqualagna c'è la Gola del Furlo, una splendida riserva naturale che costeggia il fiume Candigliano. Un luogo spettacolare, dove si ergono imponenti pareti rocciose che formano la gola e nel quale si possono ammirare moltissime specie floro-faunistiche. Il modo migliore per visitarle? A piedi oppure in bici, per poter vivere in modalità slow ed ecosostenibile tutte le meraviglie del luogo. E se invece sei appassionati di moto approfondisci qui LaRiserva Naturale Statale della Gola del Furlo, istituita nel 2001, si estende su un'area di 3.600 ettari, prevalentemente composti da boschi, pascoli e cime incontaminate. La principale attrazione è la gola, composta da imponenti strapiombi calcarei attraversati dal fiume Candigliano e dall'antico tracciato romano della via Flaminia. Una spaccatura dominata da una parte dal Monte Paganuccio - altro 977 metri - e dall'altra dal Monte Pietralata - di 888 metri.L'associazione Marche and Bike, che si dedica alla promozione del territorio regionale, organizza un weedend lungo, perfettamente adattabile alle esigenze di tutti. A famiglie con bimbi piccoli, anziani e anche disabili. Il pacchetto comprende 3 pernottamenti in B&B e una cena tipica. Ma soprattutto include 3 percorsi segnati con mappe caricabili su GPS - da percorrere in strada o su sentieri per mountain bike - una passeggiata naturalistica nella Riserva e unapasseggiata ArcheoFurlo lungo la vecchia via Flaminia. Esplorando grotte dell'età del ferro, costruzioni romane e gallerie secolari. Il prezzo a persona è di € 185. Per informazioni è possibile rivolgersi alla coperativa Marche and Bike di Acqualagna.