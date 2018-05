Dolomiti, paradiso dei bikers

Sulle Dolomiti non ci si annoia mai. Nemmeno in estate. Anzi è il periodo preferito per gli appassionati della montagna e della mountain bike, che qui possono organizzare una vacanza attiva e costruire un pacchetto viaggio adatto alle proprie esigenze. Siamo in Alto Adige, nella zona del Parco Naturale del Fanes-Seies-Braies, dove con lo sciogliersi delle nevi si riaprono le piste per gli amanti delle due ruote. Oltre 600 chilometri di percorsi, tra strade forestali, single trail e sentieri tra le malghe. Andando alla scoperta delle zone del Lago di Limo o di Braies, le cascate di Fanes. Oppure avventurarsi sui tracciati sterrati del Senes, lungo le discese del Plan de Corones, e effettuare il giro panoramico del gruppo del Sella. Anche gli amanti del downhill e del freeride hanno i loro spazi, con il bike park sul Piz de Plaies.Innumerevoli i pacchetti viaggio, che puntano sulla vacanza basata principalmente sulla pratica sportiva oppure su un offerta che sia attenta alla qualità e al benessere. L' Excelsior Life Resort di San Virgilio di Marebbe, in provincia di Bolzano, effettua proposte per ogni tipo di esigenza. Per i biker più incalliti c'è il "Plan de Corones-Freeride&Parks". Un pacchetto di 7 notti che include 5 giorni di salite gratuite con la cabinovia al Plan de Corones, 5 tour, 4 tracciati di free ride e molti single trail. Il prezzo parte da 906 euro a persona per una settimana. Per chi invece ama le due ruote, ma non disdegna il relax, ecco la proposta "Easy & eBike". 4 notti che includono 2 tour guidati, il pacchetto wellness tutto incluso nel centro benessere a 5 piani il Castello di Dolasilla e 2 pacchetti energetici. Il prezzo parte da 518 euro a persona. Se ciò che vi interessa è partecipare alla Kronplatzking Mountainbike Race, gara per ciclisti ed amatori in programma per il 22 luglio 2018, il resort ha predisposto un'offerta dedicata. 3 notti in mezza pensione, con pacchetto benessere, iscrizione alla gara e garage per le bici. Il tutto a partire da 400 euro a persona.