Abruzzo, relax e natura a San Valentino

Mescolare l'atmosfera romantica di San Valentino con la magia di un itinerario tra i boschi innevati di una natura quasi incontaminata. Al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise si può fare, prenotando il week end che precede la festa degli innamorati. Dal 10 al 13 febbraio ci si potrà immergere nelle zone circostanti la località di Pescasseroli. Alternando lunghe camminate con percorsi enogastronomici della cucina abruzzese. E poi rilassandosi in una confortevole SPA. Un modo davvero originale per trascorre il San Valentino lontani dal caos della città e riscoprire l'intimità facendo attività outdoor.I suggestivi panorami invernali del Parco Nazionale, sono lo scenario perfetto per una vacanza sportiva, romantica e rilassante. In cui le escursioni con le ciaspole, le passeggiate sulle tracce degli animali selvatici, o in notturna alla ricerca dei lupi, fanno da contraltare alle atmosfere familiari dei rifugi e al totale relax di un centro benessere. Si può optare per un weekend corto - 2 notti a 210 € a persona - o lungo - 3 notti a 310 €. Nel prezzo è incluso il pernottamento in mezza pensione in B&B, una Guida Alpina esperta, il nolo delle ciaspole, l'ingresso alla SPA e alcune degustazioni.Per chi sceglie l'estensione alle tre notti il programma risulta più ampio. Oltre alle escursioni "Sulle tracce degli animali" e "Con le ciaspole al chiaro di luna", e alla serata in SPA, sono proviste altre due uscite. L'ascesa all'Ecorifugio della Cicerana - a quota 1560, nel territorio di Lecce nei Marsi - e l'escursione in località Colli Alti. Una zona dove, durante l'inverno, è molto facile avvistare lupi, cervi, caprioli e cinghiali. Tutti percorsi di media difficoltà, adatti a qualsiasi tipo di trekker, che dovrà comunque munirsi di una minima attrezzatura adatta al clima e all'ambiente. Scarponi da trekking, giacca a vento impermeabile, pantaloni da montagna, zaino, borraccia, torcia, cappello e guanti di lana. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il seguente tour operator: www.ecotur.org, informazioni@ecotur.org.