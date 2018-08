1. ORLANDO INTERNATIONAL PREMIUM OUTLETS IN FLORIDA

Orlando International Premium Outlets, un maxi centro commerciale che, ogni anno, accoglie la bellezza di (circa) 17 milioni di visitatori offrendo loro 180 negozi delle migliori marche la cui merce è in saldo tutto l'anno. VAI ALL’ITINERARIO



Orlando a tutto divertimento: oltre al Disneyworld Resort, all'Universal Orlando Resort e ancora al Sea World c'è di più. A spalancare le porte ai più modaioli è l’, un maxi centro commerciale che, ogni anno, accoglie la bellezza di (circa) 17 milioni di visitatori offrendo loro 180 negozi delle migliori marche la cui merce è in saldo tutto l'anno.

2. NAPA PREMIUM OUTLETS IN CALIFORNIA

Napa Premium Outlets, un polo commerciale al cui interno è possibile trascorrere una piacevole giornata facendo la spola tra i negozi che propongono i più famosi marchi di moda con sconti che oscillano tra il 25% e il 65%. VAI ALL’ITINERARIO



La California è una destinazione che tanto fa sognare i viaggiatori. C’è chi vuole fare vita da spiaggia tra San Diego e Santa Monica e chi, invece, vuole dedicarsi allo shopping sfrenato. Ad assecondarli è il, un polo commerciale al cui interno è possibile trascorrere una piacevole giornata facendo la spola tra i negozi che propongono i più famosi marchi di moda con sconti che oscillano tra il 25% e il 65%.

3. THE MILLS AT JERSEY GARDENS A NEW YORK

The Mills at Jersey Gardens, un polo commerciale al cui interno si trovano ben 200 negozi: si spazia da Kate Spade a Century 21, da Michael Kors a Coach passando per Victoria's Secret, Abercrombie Fitch, Banana Republic, Aéropostale etc. Da non dimenticare che qui lo shopping è tax-free.



Alle porte di New York , nel New Jersey, sorge, un polo commerciale al cui interno si trovano ben 200 negozi: si spazia da Kate Spade a Century 21, da Michael Kors a Coach passando per Victoria's Secret, Abercrombie Fitch, Banana Republic, Aéropostale etc. Da non dimenticare che qui lo shopping è tax-free. VAI ALL’ITINERARIO

4. PLAZA CAROLINA A PUERTO RICO

Plaza Carolina, infatti, si trova il secondo centro commerciale più grande dell’isola dove catapultarsi alla scoperta di più di 200 negozi a cui si aggiunge una food court in grado di soddisfare ogni tipo di palato.



Puerto Rico (o Portorico che dir si voglia) oltre alla vita da spiaggia c'è di più: al, infatti, si trova il secondo centro commerciale più grande dell’isola dove catapultarsi alla scoperta di più di 200 negozi a cui si aggiunge una food court in grado di soddisfare ogni tipo di palato. VAI ALL’ITINERARIO

5. TORONTO PREMIUM OUTLETS IN ONTARIO