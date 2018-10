Batavia Stad Fashion Outlet. Questo polo commerciale è inserito in un contesto d'eccezione, un villaggio costruito in stile seicentesco in quel di Lelystad, ovvero il capoluogo del Flevoland, a soli 40 minuti da Amsterdam. Al suo interno, in una superficie di circa 31.000 m2, sono presenti più di 150 negozi e 250 marchi internazionali che offrono capi e accessori griffati con un risparmio che va dal 30% al 70%. Non solo. Se girare da una vetrina all'altra stanca, nessun problema. Mai mollare la presa, basta semplicemente concedersi una pausa in uno dei caffè o nei ristoranti presenti in loco. Amsterdam non è solo la città dei coffee shop e del Red Light District. E' una meta affascinante ricca di innumerevoli spunti che spaziano dalla cultura all'arte (con musei come quello di Van Gogh e la casa di Anna Frank) senza dimenticare, ovviamente, la moda. Ebbene sì, gli amanti dello shopping, oltre a passeggiare per le sue vie commerciali quali Nieuwendijk e Kalverstraat o nel vivace quartiere Jordaan, possono prendere di mira il. Questo polo commerciale è inserito in un contesto d'eccezione, un villaggio costruito in stile seicentesco in quel di, ovvero il capoluogo del Flevoland, a soli 40 minuti da Amsterdam. Al suo interno, in una superficie di circa 31.000 m2, sono presenti più di 150 negozi e 250 marchi internazionali che offrono capi e accessori griffati con un risparmio che va dal 30% al 70%. Non solo. Se girare da una vetrina all'altra stanca, nessun problema. Mai mollare la presa, basta semplicemente concedersi una pausa in uno dei caffè o nei ristoranti presenti in loco.

LOCATION

Batavia Stad Fashion Outlet si trova a Lelystad, vicino ad Amsterdam, città con cui è collegata grazie a un pratico Shopping Shuttle, un modo diretto, veloce ed economico per raggiungerei il centro senza dover prendere la macchina. Chi si muove invece con i mezzi pubblici, può raggiungere la stazione di NS Lelystad e prendere poi l'autobus 3, diretto proprio al polo commerciale. E perché no, anche in barca si può arrivare a destinazione: il porto di Batavia si trova a soli 2 minuti a piedi dal Batavia Stad Fashion Outlet.

STORE

Con una superficie di 31.000 m2, l'outlet invita la clientela a vivere una vera e propria shopping experience tra i negozi che vendono tutte le migliori marche di moda, nazionali e internazionali: si spazia da Hugo Boss a Nike passando per Michael Kors, Adidas, Tommy Hilfiger, Columbia, Desigual, Lacoste etc.

OFFERTA

Non solo negozi: il centro, infatti, diverte e delizia la clientela con innumerevoli luoghi di ritrovo dove riposarsi e rifocillarsi ovvero caffè e deliziosi ristoranti quali Lindt, La Place, Illy Caffè e tanti altri.

TARGET

L'offerta è completa: si va, infatti, dalla moda per bambini all'abbigliamento formale per lui e per lei passando per marchi sportivi, brand di lusso e utensili per la casa.

PREZZI?

L'outlet permette di fare acquisti di qualità con un risparmio del 30-70%.

PAGAMENTO

I negozi del Batavia Stad Fashion Outlet accettano contanti nonché le principali carte di credito.

APERTURA

L'outlet è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 fino alle 18.00 mentre, il sabato e la domenica, l'orario di apertura è dalle 10.00 alle 20.00.

INFORMAZIONI UTILI

Batavia Stad Fashion Outlet

Bataviaplein 60

8242 PN Lelystad

Tel. +31 (0)320 29 29 00