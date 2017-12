Dopo gli store di Lione, Chamoniz, Megéve, Crans-Montana, St. Moritz e Courmayeur, proprio qui, nella prestigiosa Rue de la Paix, lo scorso novembre ha aperto il primo temporary store parigino di Rossignol, brand francese leader nella vendita di attrezzature e abbigliamento per sci alpino, snowboard e sci nordico. Fino al mese di febbraio sarà possibile visitare il punto vendita che, in una superficie di circa 70 mq, ospiterà le collezioni A/I’17 della maison di Grenoble facendo la gioia di tutti coloro che nutrono una passione smisurata per la montagna.



L’interno è piacevole da vedere e da vivere: basta guardarsi intorno per rendersi conto di essere accolti da una dimensione frizzante: a rubare la scena sono colori come il blu, il rosso e il bianco ovvero nuances che, in tutto e per tutto, ricordano la Francia. Proprio così: a rapire è quel perfetto mix tra le tende bianche in nylon, il pavimento rosso e il soffitto blu che delinea lo spazio superiore e accoglie al centro due scie luminose che attraversano l’intero negozio.

Cosa comprare? Il negozio è suddiviso in due ambienti. Da una parte si trovano capi per lo skiwear e l’urbanwear con tanto di corner dedicato alle calzature mentre, l’altro ambiente, è dedicato alla collezione JC de Castelbajac x Rossignol messa a punto in collaborazione con il noto stilista francese. Il suo tocco magico è evidente: basta alzare il naso all'insù per notare quel suggestivo accostamento di colori quali blu, rosso e giallo, tinte che a tutti gli effetti sono il suo biglietto da visita.