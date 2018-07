Orlando International Premium Outlets un maxi centro che, ogni anno, accoglie la bellezza di (circa) 17 milioni di visitatori. Il polo commerciale nel corso degli anni è stato più volte ristrutturato e, a fine agosto 2010, è stato acquistato dal Simon Property Group. Oltre alle spiagge la Florida ha ben altro da offrire ai vacanzieri. Se Miami è la patria della movida, Orlando è sicuramente la destinazione più family friendly degli Stati Uniti: non a caso qui sono di casa attrazioni come il Disneyworld Resort , l'Universal Orlando Resort, il Super Nintendo World e ancora il Sea World solo per citare alcuni degli innumerevoli parchi divertimento della zona. Oltre alla sete di adrenalina qui è possibile assecondare anche un’altra passione: lo shopping. Oltre il 93% dei turisti, infatti, desidera di tornare in patria con una valigia ricca di souvenir modaioli. La destinazione da prendere di mira è senza ombra di dubbio l’un maxi centro che, ogni anno, accoglie la bellezza di (circa) 17 milioni di visitatori. Il polo commerciale nel corso degli anni è stato più volte ristrutturato e, a fine agosto 2010, è stato acquistato dal Simon Property Group.

LOCATION

I turisti di passaggio possono fare visita all’outlet avvalendosi della comoda navetta Hotel Shopper Shuttle che, come lascia intendere il nome, permette di raggiungere il polo commerciale partendo dal proprio hotel (solo alcune strutture selezionate). In alternativa, chi ha noleggiato un auto, da Orlando può immettersi nella I-4 West (Towards Tampa) fino all'uscita 75A - Universal e proseguire poi per l'International Drive e girare a sinistra.

STORE

A disposizione della clientela, una vasta gamma di negozi, se ne contano circa 180 e spaziano da Calvin Klein a Karl Lagerfeld, Tory Burch, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Steve Madden, Michael Kors, Coach, Kate Spade New York, Forever 21, Nike, Victoria’s Secret, Guess e tanti altri.

OFFERTA

La moda è sicuramente protagonista ma l’outlet offre anche 20 punti ristoro al fine di rendere la permanenza piacevole e gustosa. Qualche esempio? Per chi ha nostalgia della cucina nostrana a riportare in patria ci pensa il Vinito Ristorante. Se invece si preferisce la cucina asiatica, basta fare tappa da Asian Chao. Si vola poi in Brasile con Sundial Brazilian Cafe. O ancora, quando il caldo pressa, niente meglio di una bevanda fresca da Planet Smoothie. Non mancano poi icone come Haagen-Daza, Lindt, Subway e Starbucks.

TARGET

Orlando si sa, data la ricca presenza di parchi divertimento è una meta che attira grandi e soprattutto piccini. L’outlet non è da meno.

PREZZI

A ripagare il viaggio sono gli sconti che rendono protagonisti capi e accessori delle migliori marche internazionali proposti con uno straordinario sconto che oscilla, a seconda del periodo, dal 25 al 65%.

PAGAMENTO

L’outlet permette alla clientela di fare shopping avvalendosi di contanti e delle principali carte di credito.

APERTURA

L'outlet è aperto dal lunedì alla domenica, salvo feste o eventi particolari, dalle 10.00 alle 23.00.

INFORMAZIONI UTILI

Orlando International Premium Outlets

4951 International Dr, Orlando

FL 32819-9439

Tel. (407) 352-9611