L'Italia che sopravvive, Il bene mio di Sergio Rubini

La fascinazione perper eventi traumatici" come spiega Pippo Mezzapesa , è questa l'origine di Il bene mio , sua opera seconda dopo Il Paese delle spose infelici del 2011, con il quale torna a parlare di temi a lui tanto cari e a sfruttare… In questo caso quelle 'particolarissime' scovate nellee mescolate per ricreare un luogo fantastico 'conteso' tra un irriducibile sopravvissuto e la comunità che ha abbandonato il paese, e - in qualche modo - "perso la memoria".Elia è Sergio Rubini , l'ultimo abitante di, paese distrutto da un terremoto. L'unico che rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a “Nuova Provvidenza”, ha preferito dimenticare. Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio amico Gesualdo, cerca di tenerne vivo il ricordo. Quando il Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, Elia sembrerebbe quasi convincersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una strana presenza. In realtà, a nascondersi tra le macerie della scuola, dove durante il terremoto perse la vita sua moglie, è Noor. Lei è una giovane donna in fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodire la memoria di Provvidenza, a mettere Elia di fronte a una inesorabile scelta.- ha raccontato il regista alla stampa, -. Un paese realmente disabitato, in conseguenza dei dei terremoti del 1962 e del 1980, che il sito del locale comune definisce "Un borgo sospeso nel tempo", prevedendo che possa diventareUna location ideale - più ancora degli altri set utilizzati, di(per lae in minima parte(per alcuni esterni), entrambi- anche perché un "paese chiuso", come sottolinea ancora Mezzapesa, che continua:(produttore e socio fondatore e amministratore unico di Altre Storie). Il motivo? È presto detto… "Il silenzio e la voce di questi paesi abbandonati, certi elementi di una vita passata che questi luoghi restituiscono sono difficilmente ricostruibili": parola di Pippo.