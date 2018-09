Lissa, o Vis… e la Croazia ruba la scena in Mamma mia! Ci risiamo

Sono passati dieci anni dall'ultima volta che avevamo visto Donna, la protagonista del Mamma Mia! di Phyllida Lloyd interpretata da Meryl Streep . L'avevamo lasciata sulla sua amata e magica isola greca, mentre la figlia Sophie partiva alla scoperta del mondo con il fidanzato, Sky. Ma la vicenda costruita sulle musiche degli ABBA aveva ancora qualcosa da dire, come vedrete nel Mamma Mia! Ci risiamo di Ol Parker approdato. Stessi personaggi e stesse ambientazioni, ovviamente, ma se allora la(dall'ex Agria - oggi Volos - alla penisola di Pelion, dalladi Kastani Beach e la Chiesetta di Agios Ioannis al mar delle Sporadi di) faceva davvero da sfondo, stavolta si è dovuto cercare una alternativa credibile, e rassomigliante. Trovandola più vicina a noi, in, nell'(la maggiore dell'arcipelago omonimo, nota anche come Vis), la più remota della costa dalmata.Certo, inizialmente le energiche e giovani Dynamos - Donna, Tanya e Rosie — ci appaiono all’teatro della iniziale, e in altre location anglosassoni (come la Hall dell’a Esher vista nella scena in cui la giovane Donna lascia Tanya e Rosie o i giardini dell’trasformati nel Giardino delle Tuileries di Parigi, dove Donna e Harry passeggiano), ma il lungo viaggio per il mondo della protagonista non poteva non portarla nell’isola greca di Kalokairi. Un viaggio nel corso del quale la ragazza conosce tre giovani uomini attraenti: Harry, spedito a Parigi per studiare i 'modi europei', Bill, pronto a portarla sull’isola con la sua barca a vela, e Sam, eroico quanto bello. Da subito Donna progetta di fare di quest’isola magica la sua nuova casa, trova lavoro come cantante nella taverna locale e dimora in una malandata fattoria. Quando però scopre che Sam è fidanzato con un’altra donna, il cuore di Donna è infranto. Tanya e Rosie accorrono a salvare la loro amica per scoprire che non ha bisogno di alcun aiuto. Se non per il fatto che aspetta un bambino.Una storia, come si vede, che si sviluppa su diversi piani temporali, tra passato e presente, ma che soprattutto - almeno dal nostro punto di vista - ci permette di conoscere meglio la splendidae ilcircostante. Una delle sequenze più difficili, in questo senso, è stata quella di, come ricorda il coreografo Van Laast:. Come anche la sequenza di, con 300 ballerini impegnati sul molo di Barjaci Bay, come ricordano Colin Firth ) e Pierce Brosnan Cinque intense settimane, insomma, quelle che cast e troupe hanno vissuto nel loro personalissimo Eden, godendo di acque cristalline e una costa pittoresca. E delle tante altre location messe a disposizione dallo splendido scenario naturale… Come per il, dove vediamo Donna perdere il traghetto e i tre padri 'del presente' presentarsi all'agente dell'ufficio marittimo. Un vivaceè stato poi allestito nella, con tanto di prodotti di ogni tipo fatti arrivare direttamente dalla Grecia, mentre la scena in cui Alexio salva Apollonia da un futuro senza amore è stata girata fuori dalla storica. Sulla, invece, passeggiano romanticamente Donna e Sam, e nel- per l'occasione diventato una taverna greca - Bill e Harry escogitano un modo per arrivare a Kalokairi.- sono le 'ultime parole' di Firth, scelte per sintetizzare il sentire dell'intera produzione. -