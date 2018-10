La fuitina sbagliata di Castelbuono, più che Palermo

era stata teatro di un film coraggioso, nel raccontarne i sobborghi e una vita diversa , traci si era mossi per seguire le avventure di un eroe molto particolare , ma era paradossale che non avessimo ancora fatto visita alla splendida e barocca, normanna e bizantina,… Dove (ma non solo) si svolge la vicenda raccontata da La fuitina sbagliata, esordio alla regia di Mimmo Esposito (RIS e Gomorra in tv) e, composto dai siciliani Claudio Casisa e Annandrea Vitrano.È sostanzialmente: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.Era l'Halloween di due anni fa, il 31 ottobre 2016, quando sono iniziate le riprese del film, scritto da Casisa e Vitrano insieme a Marco Alessi e Salvo Rinaudo (prodotto da Cattleya Lab e dalla Buonaluna di Alessandro Siani, per essere distribuito da 01 Distribution dall'11 ottobre 2018). Un importante primo ciak battuto tra le strade di, comune, Pollina, Geraci Siculo e il massiccio del, del quale fa parte.– aveva dichiarato il sindaco Antonio Tumminello a madonienotizie.it. -. E questo per almeno cinque settimane, passate nella cosiddetta Città Metropolitana di Palermo (praticamente, l'ex provincia) e nella stessa città di Santa Rosalia.Ma se ai due comici hanno passato solo gli ultimi giorni delle riprese, per legirate tra la curiosità dei passanti della(dove la troupe ha festeggiato la fine della riprese), le scene principali hanno avuto come cornice la, prima di spostarsi al, con l’adiacente piazza, e nelle. Il risultato finale - al quale ha partecipato anche la Banda Loreto Perrini, della locale associazione Giuseppe Verdi, comparsa in un paio di scene (nelle quali il protagonista scappa vedendoli suonare) - pare essere "fresco e divertente, soprattutto perché non si parla di mafia", come lo ha definito l'attore alcamese Antonio Pandolfo a ilgazzettinodisicilia.it, ma soprattutto l'occasione di, come si leggeva nell'intervista a la Repubblica rilasciata dall'assessore Gianclelia Cucco all'inizio dell'avventura, che resterà un piacevole ricordo per tutti, a sentire i suoi ringraziamenti per