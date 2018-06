Fedez spopola su Instagram: i loro post sono sempre seguitissimi. Dopo un lungo periodo trascorso negli States, a



La coppia formata dalla fashion blogger di fama mondiale Chiara Ferragni e dal rapper Fedez spopola su Instagram: i loro post sono sempre seguitissimi. Dopo un lungo periodo trascorso negli States, a Los Angeles, e dopo la nascita del loro primogenito, il piccolo raviolo Leone, il duo denominato "Ferragnez", in vista delle nozze, ha fatto ritorno in patria.

I due, infatti, dovrebbero sposarsi il prossimo 1 settembre a Noto, in Sicilia. In attesa del grande evento, sono tornati a Milano: la loro base è Citylife, prestigioso e avveniristico quartiere (sito nell'ex area espositiva della Fiera di Milano) caratterizzato dalla presenza di maxi grattacieli di lusso.

Ebbene sì, a quanto pare la loro permanenza in hotel (il lussuoso Palazzo Parigi) è finita visto e considerato che i lavori di ristrutturazione sono finalmente giunti al termine ergo il trio può prendere possesso della nuova casa, non troppo distante da quella precedente (attico e super attico) sita nelle Residenze Libeskind, al momento in affitto a 9.000 euro al mese. A quanto pare non era non più adatta alle esigenze della neo famiglia.

Sono stati gli stessi neo-genitori a presentare ai followers il loro nuovo nido d’amore: attraverso le storie di Instagram hanno infatti pubblicato un video della loro dimora dalle mille e una notte sita proprio nelle residenze realizzate dall’archistar Zaha Hadid

La dimora, al pari della precedente, non lascia nulla al caso. Anch’essa si sviluppa su due piani, collegati attraverso una scala a vista, e vanta spazi enormi, finiture di pregio e arredi di design, il tutto strizzando l’occhio alla tecnologia. E, ovviamente, non poteva mancare una terrazza esterna, decisamente panoramica, che si affaccia niente meno che sulla torre Hadid, nota anche come lo “Storto”, con tanto di vasca jacuzzi in cui concedersi piacevoli momenti di relax en plein air.