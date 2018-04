Chiusi, Toscana e dintorni sono Quanto basta

Il particolare genere diè molto cresciuto negli ultimi anni, fino a vedersi dedicata una sezione specifica del Festival di Berlino, ma raramente ci aiuta a spaziare molto, rimanendo relegato entro le mura di cucine e ristoranti. Certo, ci sono gli esempi della Soul Kitchen di Amburgo o i lussuosi locali di Parigi o Londra che hanno ospitato grandi protagonisti in camice bianco, e per questo fa ancora più strano vedere Vinicio Marchioni uscire dalla- in una scena alla Blues Brothers, ma muta - nel prologo del Quanto Basta di Francesco Falaschi Nel film, l'attore (che nella realtà è) è il talentoso chef Arturo, finito dentro per rissa, costretto a scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. Dove lavora Anna, e dove incontra Guido, ragazzo affetto da sindrome di Asperger e con una grande passione per la cucina. Sulla base della quale si costruirà un’improbabile amicizia tra i due che aiuterà Arturo a cambiare vita.- dice il regista. -. Un viaggio che però dalla, dove sappiamo vivere Arturo, non va oltre la città etrusca di, fino all'inizio di settembre 2017 location principale del film insieme alla, a pochi chilometri dal centro.– hanno dichiarato il sindaco Juri Bettollini e il vicesindaco Chiara Lanari –Di rimando, la produzione ci ha tenuto a ringraziare cittadini e commercianti (come Gli espositori del, ma anche Ildi Punta Ala) che si sono prestati a collaborare alla realizzazione a vario titolo: dal teatro Mascagni e la Fondazione Orizzonti d'Arte di Chiusi allae lo chef Walter Tripodi, dall'Ipseoa Tor Carbone al Radisson Blu o l'… oltre alla trattoria degli amici di Trastevere, a Roma, in Piazza di S. Egidio 6.- conclude Falaschi, -. Anche grazie agli attori,