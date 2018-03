Primavera negli alberghi diffusi italiani

Intorno al Lago Trasimeno, al confine tra Umbria e Toscana, il piccolo borgo di Badia è incorniciato da ulivi secolari. Siamo nella verde campagna umbra, in un'oasi di pace e tranquillità. Qui, Renata e Marco hanno deciso di ristrutturare un complesso di tre strutture abitative diverse tra loro che si è poi trasformato in albergo diffuso.

UMBRIA - CASTELLO DI CASIGLIANO

Nei dintorni di Todi, in provincia di Terni, sorge il Castello di Casigliano Country Inn. E' situato nel cuore del piccolo borgo di Casigliano che si è sviluppato intorno a un maniero del 1500. Il borgo che circonda il castello è stato ristrutturato ed ha ampliato l'offerta di alloggi di un'affascinante residenza sulla sommità di una collina da dove lo sguardo spazia tra le verdi colline umbre.





BASILICATA - IL BORGO RITROVATO

In Basilicata, a poca distanza da Matera, Montescaglioso si estende su un promontorio circondato da bellezze naturali e storiche. È chiamata “città dei monasteri” per la presenza di quattro importanti complessi monastici, ed è, insieme a Matera, la città più visitata della regione. È qui che si sviluppa l’albergo diffuso Il Borgo Ritrovato che comprende anche un ottimo ristorante ricavato dalla ristrutturazione dell’antico frantoio.

PUGLIA - ALBERGO DIFFUSO MONOPOLI

A pochi chilometri da Bari, affacciata sul mar Adriatico, Monopoli è un borgo medievale su cui domina un castello fortificato. Dislocato in vari punti del centro storico, a pochi passi dal lungomare di Monopoli e dalle sue spiagge, l'albergo diffuso Monopoli offre eleganti camere e alloggi a ristorazione indipendente. Caratterizzate da pareti in tufo e arredate elegantemente, le sistemazioni comprendono anche cucina.

SARDEGNA - MAISON TRESNURAGHES

Tresnuraghes occupa la parte occidentale dell’altipiano della Planargia. Un territorio in cui compaiono tre nuraghi, le tipiche strutture sarde che testimoniano l’antico passato rappresentato dal Neolitico. L’Albergo diffuso Maison Tresnuraghes è lontano dai luoghi del turismo di massa è l’ideale per chi intende scoprire le coste e l’affascinante entroterra sardo. Gli appartamenti ricavate in case attentamente restaurate, si raccolgono attorno a una grande corte adibita a giardino.