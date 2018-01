Piemonte, tra gli alberi secolari del Castello di Miradolo

La maestosa sagoma delche si erge all'imbocco dellae dellatra le colline di, è la cornice d'eccezione che rende così affascinante ilantica dimora delle famiglie Massel di Caresana e Cacherano di Bricherasio, oggi sede operativa della. Un luogo incantevole circondato daispirato al giardino informale inglese, dalla forma ovale incorniciata da anse di vegetazione rigogliosa affacciate su un grande prato centrale. Ledel giardino sono ancora ravvisabili nelle numerose testimonianze del progetto originario, completato nel corso del XIX secolo, che conferì all'ambiente una caratteristica impronta paesaggistica di stampo romantico.Interessantidanno il benvenuto ai visitatori che rimangono immediatamente colpiti dalla splendida, dale dall'. A dominare la scena è, però, ilche si affaccia sul grande prato centrale. Le mura di cinta sono adornate dache ne ripercorrono il perimetro e che portano alla scoperta degli altri alberi imponenti che adornano il parco, tra cui, il bellissimo, ile il, l'albero più alto del parco. I corsi d'acqua che solcano il territorio e le caratteristiche climatiche, fanno della tenuta la dimora di numerose specie animali e vegetali, tra cui le splendideLungo il percorso si scoprono siti di grande fascino e di elevato valore storico e culturale, come lae la, teatro di numerosi eventi, meeting e ricevimenti. Da alcuni mesi, inoltre, la visita del parco e del castello si sono fatte ancora più interessanti, grazie alle iniziative dellache ha introdotto, ad esempio,e leche accompagnano nel percorso anche i. E durante tutto l'anno, la tenuta diventa la cornice di laboratori, visite guidate tematiche, approfondimenti ed attività per tutte le età che valorizzano le bellezze del parco in ogni stagione.Leggi anche: