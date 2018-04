Lombardia, alberi monumentali al Parco delle Groane

Non soltanto le opere dell'uomo meritano di essere definite monumenti.ci ha donato, e ci dona, tesori preziosi talmente unici nella loro bellezza da non avere nulla da invidiare alle imponenti costruzioni erette dall'uomo nel corso dei secoli e considerate di importanza monumentale. Non è un caso, infatti, che gli alberi più belli, imponenti ed antichi vengano definiti proprio monumentali, e non è un caso che vengano, tutelati e protetti dalle istituzioni proprio come fossero un'importante opera d'arte o architettonica da preservare. Un Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale ha, infatti, approvato ed ufficializzatoche comprende tutti quegli esemplari che si distinguono per dimensioni, caratteristiche ed età da tutti gli altri della stessa specie., due dei quali situati presso ilPer ammirarli occorre raggiungere(Via dei Leoni) all'interno della quale si erge una magnifica(Quercus Robur L.), altae con una circonferenza del fusto pari a, e in, presso la quale svetta un meraviglioso(Populus Nigra L.) altoe con un fusto didi circonferenza. Due alberi di dimensioni imponenti, dunque, che proprio per le loro misure sorprendenti e per l'età, hanno meritato di essere inseriti nell'elenco degli alberi monumentali consultabile sul sito delUna sosta al cospetto di questi esemplari meravigliosi rappresenta un'ottima occasione per raggiungere ed esplorare ilche occupa il più continuo ed importante terreno semi naturale dell'alta pianura lombarda aUn territorio caratterizzato da una brughiera di peculiare interesse geologico in cui si alternano ripiani argillosi “ferrettizzati” ognuno con una certa specificità ambientale e floristica. Le brughiere, tra le più meridionali d'Europa, lasciano, poi, il posto a un, per poi maturare in. Esplorando il Parco, inoltre, ci si imbatte in numerosi siti di rilevante interesse storico e artistico, tra i quali spiccano il, laa Senago,a Lentate sul Seveso e le testimonianze diLeggi anche: