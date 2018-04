Idee per soggiorni di Primavera sul Delta del Po

Tra paesaggi dallarispettosamente plasmati dall'uomo nel corso dei secoli, ilè un'area protetta che racconta una lunghissima storia died offre in ogni stagione innumerevoli spunti per esplorare scenari sempre differenti a piedi o, ancora meglio, in bicicletta odurante interessantiabbinata magari al battello, che portano alla scoperta delle splendide dune fossili, degli argini, delle golene, delle valli da pesca, delle lagune, delle sacche e degli scanni. Eccone cinque.Una cornice suggestiva per trascorrere il giorno di Pasquetta in famiglia con un'escursione a piedi che porta alla scoperta della Salina e prevede la possibilità di fare piccoli, osservare i microrganismi al microscopio, oltre a fare birdwatching lungo i percorsi attrezzati, visitare la Torre Rossa, la salinetta didattica e la sala espositiva. L'appuntamento è lunedì 2 aprile alle 9.30 davanti al cancello d'ingresso della Salina.Anche il pomeriggio di Pasquetta riserva piacevoli sorprese grazie alla possibilità di prendere parte ad una escursione a piedi nellapassando dal boschetto dellefino ad arrivare a una valle popolata da numerosissime specie di uccelli per potere effettuare birdwatching. L'appuntamento è a partire dalle 16.00 presso le Vallette di Ostellato.Uno dei modi più affascinanti per scoprire il territorio del Parco e viverlo pieno durante la primavera è quello di esplorarloPer questo, ogni sabato per tutto il periodo della primavera e dell'estate si può prendere parte ad una pedalata speciale di circache parte dal Centro Visita Museo delle Valli di Argenta e percorre i sentieri dele gli argini dellaGli scenari affascinanti del delta si mostrano ai visitatori durante una divertente gita in motonave di 4 ore, costeggiando la Riserva Statale della, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. E' possibile prendere parte all'escursione ogni sabato, domenica e festivi fino al 24 giugno alle 11.30 a partire dal Porto di Gorino, coronando l'esperienza con un delizioso pranzo a base di pesce.E per chi desidera vivere un'esperienza romantica in un luogo speciale o per chi, semplicemente, desidera scoprire gli scenari del Parco ammantati di colori ed atmosfere cariche di suggestione, l'appuntamento è con la speciale escursione in barca elettrica alla scoperta dellein partenza tutti i sabati di aprile, maggio e giugno .Leggi anche: