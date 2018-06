Emilia Romagna, paesaggi reali e artistici a Palazzo Fantini

dallle geometrie perfette e dalle specie affascnanti, tipici degli eleganti giardini all'italiana, ecatturati sulle tele di un grande artista del Novecento. E' un incontro di bellezze naturalistiche reali e riprodotte dal pennello di un uomo che le ha amate quello sta avvenendo dal 13 maggio a, a Tredozio in provincia di Forlì Cesena, doveè ancora possibile ammirare le opere diin una mostra dedicata alle terre che si affaccino sulNon a caso l'esposizione prende il nome died ha come filo conduttore i luoghi del Mediterraneo che l'artista ha avuto occasione di conoscere bene e di amare.Si passa per laper lae si giunge sino in, seconda patria di Tampieri che vi ha vissuto ben 4 volte, in un trionfo diche danno vita a paesaggi assolati con ombre lunghe che vi si stagliano, terre baciate e bruciate dal sole. Durante i suoi viaggi il pittore ha avuto modo di ammirare con attenzione questi luoghi, ha avuto il tempo di innamorarsene, di interiorizzarli e di trasferirli su tela realizzando delle opere che sprigionano tuttoe che hanno trovato inuna cornice perfetta per fare bella mostra di sè.Anche, infatti, ed in particolareono un trionfo di scenari in cui è la natura a farla da padrona. Una natura che, qui, nella dimora di Tredozio è stata magistralmenteche l'ha trasformata in una scenografia perfetta per accogliere le architetture dalle eleganti decorazioni Liberty. Lafa da contraltare all'imperfezione meravigliosa della natura con i suoi alberi maestosi, tipici dei giardini paesaggistici all'italiana, tra cui spiccano lecci, ippocastani, tigli, pioppi bianchi, agrifogli, in mezzo ai quali svettano splendidi esemplari di conifere come Abies pinsapo, Pinus nigra e, soprattutto, imponenti cedri del Libano.Le raffinateriportano ordine e valorizzano le coloratissime fioriture stagionali che non hanno nulla da invidiare alle variopinte pennellate di Tampieri. Vivaci festoni di bergenie, bordure miste e aiuole di rose antiche donanoche raggiunge il picco massimo al cospetto delleche ondeggiano nell'acqua con le loro linee tanto perfette quanto sinuose che dimostrano come anche la natura, senza tele e pennelli, sia in grado di creareLeggi anche: