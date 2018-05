Aspettando l'estate nei giardini italiani

Come una suggestiva terrazza panoramica sulla Pianura Padana e sulle bellezze dell'Alta Valsassera, l'Oasi Zegna si offre ai suoi visitatori come un territorio di grande impatto sia visivo che emotivo caratterizzato da un elevato interesse naturalistico e geologico. Non è un caso, dunque, che il grande giardino adagiato sulle montagne biellesi sia stato dichiarato Sito di Interesse Comunitario.

SICILIA - CASE DEL BIVIERE

Se oggi, Presso le Case del Biviere, è possibile ammirare un magnifico giardino mediterraneo è grazie all'attuale proprietà che ha saputo valorizzare un'area caduta in rovina trasformandola in un luogo dalla natura prorompente in cui concedersi una piacevole giornata all'aria aperta in una cornice incantevole dalla storia lunghissima e dal fascino mitologico. Il Giardino del Biviere ha trasformato quello che un tempo era il lago con le sue sponde in un parco suggestivo in cui ammirare la bellezza della natura mediterranea.

LOMBARDIA - VILLA ARESE BORROMEO

Un'antica dimora con un vasto parco adornato di siepi di bosso, aiuole, affascinanti architetture e interessanti prospettive, sono il luogo ideale per trascorrere una piacevole giornata di primavera all'aria aperta a contatto con la natura e l'arte. Chi avrà la possibilità di concedersi una giornata alle porte di Monza, a Cesano Maderno, potrà godere delle bellezze di un luogo come questo, in cui la storia di una villa antica, quella di Arese Borromeo, si fonde con le bellezze di un paesaggio reso ancor più incantevole dai giardini formali attraverso i quali l'uomo ha plasmato la natura creando uno scenario dal fascino unico.

PIEMONTE - PALAZZO MALINGRI

E' un'estate speciale per il Parco di Palazzo Malingri a Bagnolo di Piemonte. Lo scorso anno, infatti, ha preso il via una importante opera di piantumazione di splendidi rododendri che creano un suggestivo sentiero tra i cespugli che dalla fortezza scendono fino a valle accompagnando i visitatori in un affascinante percorso fiorito. Il sentiero, che potrà essere percorso per la prima volta quest'anno, rientra in un più ampio progetto di paesaggio fiorito che, una volta ultimato, regalerà un magnifico colpo d'occhio che, da lontano, darà la sensazione di vedere la fortezza sorretta dai fiori.

LOMBARDIA - VILLA MELZI D'ERIL

Eretta tra il 1808 ed il 1810 in uno stile prettamente neoclassico, Villa Melzi D’Eril prende il nome dal suo primo proprietario nonché committente della sua edificazione. La villa si integra perfettamente con il secondo promontorio di Bellagio e tutt’ora viene considerata una delle più belle della zona, tanto da attirare numerosi visitatori ogni anno, complice anche il museo allestito all’interno della vecchia serra Aranciera dove sono teatralmente esposti vecchi cimeli e documenti di storica valenza relativi alla prima Repubblica italiana.