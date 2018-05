Aspettando l'estate al Parco Regionale della Valle del Lambro

Se c'è un luogo indove la natura è speciale e fa da cornice a preziose testimonianze storiche tutte da scoprire offrendo un'enorme varietà di spunti per lunghe giornate all'aria aperta con tutta la famiglia, questo è la. Scenari carichi di fascino ed una ricca biodiversità accolgono i visitatori che decidono di visitarla. Per chi ama scoprire una natura rigogliosa in cui si incastonano autentici tesori architettonici, la meta da non perdere è ilche comprende i territori rivieraschi del fiume Lambro nel tratto compreso tra ia nord ed il parco dellaa sud. Da non perdere un'escursione tra gli splendidi ambienti palustri, all'ed una visita ad alcuni dei siti più interessanti tra cui il complesso monumentale costituito dalla, così come le numerose ville patrizie con i relativi giardini storici. Il mese di maggio, poi, è un periodo davvero speciale per scegliere di visitare il Parco ed esplorare il suo territorio. Sono davvero, numerosi, infatti,che permettono di scoprire l'area protetta con tutta la famiglia in attesa dell'estate. Eccone cinque.Un'escursione dalle atmosfere fiabesche, in programma pera partire dalle 21.00, permette di ammirare queste creature incantevoli che fluttuano nella notte specchiandosi nelle acque del laghetto. Prima di mettersi in cammino si potranno apprendere interessanti informazioni su queste simpatiche creature, sia dal punto di vista scientifico che poetico. Si proseguirà con una suggestiva passeggiata nei boschi per poi raggiungere lo specchio d'acqua illuminato dalle lucciole che potranno essere osservate e fotografate condividendo le immagini e la posizione sulla piattaforma web internazionale, la "banca mondiale della biodiversità”, sentendosi un po' scienziati per un giorno.La domenica trascorre in maniera piacevole al Parco della Valle del Lambro. Ililfa da cornice ad una divertente gita in battello con tutta la famiglia durante la quale si potranno ammirare splendidi scenari ed apprendere notizie interessanti su alcuni siti di grande fascino e dalla ricca biodiversità come. La partenza è prevista per le 8.45 da Bosisio Parini e l'escursione in battello terminerà per le 11.00. Si proseguirà a piedi sul lungolago fino aper poi far ritorno all'imbarcadero dopo la visita della. La giornata termina con un deliziosoDomenicaal Parco della Valle del Lambro si celebra lacon un'iniziativa interessante che sensibilizza grandi e piccini sull'importanza di preservare e salvaguardare le aree protette e la loro biodiversità. I visitatori interessati potranno, infatti, prendere parte agli interventi di. Suddivisi in squadre di pulizia,i rifiuti che deturpano ed inquinano il Parco, si collaborerà all'allestimento di un'aiuola fiorita con una sessione di, e con tutta la famiglia si potrà, infine, prendere parte aper realizzare piccole oasi verdi con materiali naturali e di riciclo, per poi concludere la giornata con una sanasenza imballaggi monodose.Nello stesso giorno una delle aree più rappresentative del Parco si svelerà ai visitatori attraverso un'escursione di grande fascino. A partire dallee fino alle 12.30, i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta di un luogo in cui natura, storia ed arte si fondono alla perfezione creando scenari di grande fascino e valore storico e religioso. Si tratta dellache potranno essere visitati con una piacevole escursione adatta a tutti che prenderà il via dal ponte di Agliate e percorrerà un sentiero che conduce, attraverso una breve salita, a. Una volta ridiscesi a livello del fiume Lambro, si giungerà adove si visiterannoe da cui si farà ritorno ad Agliate lungo la ciclopedonale.5.A cavallo tra la primavera e l'estate, il Parco propone sette giornate di escursioni sulcon la barca elettrica “Amicizia” con l'accompagnamento di un esperto naturalista che presenterà ed illustrerà le caratteristiche di tutti. Si cominciacon partenza alle 14.30, alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30. Durante i mesi di giugno, luglio ed agosto, inoltre, è prevista un'ulteriore partenza alle 18.30 in modo da poter consentire proprio a tutti i visitatori interessati di prendere parte a questa piacevole escursione.Leggi anche: