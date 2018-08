Abruzzo sempre più "blu" con 9 vessilli per l'estate 2018

Il mare abruzzese rappresenta sempre una piacevole sorpresa per chiunque scelga di trascorrere una vacanza in famiglia potendo contare su spiagge adatte ad ogni esigenza. Non è un caso, dunque, che per la stagione 2018 la regione abruzzese veda sventolare ben 9 bandiere blu in altrettanti comuni distribuiti tra la provincia di Chieti, quella di Teramo e, new entry di quest'anno, quella de L'Aquila. In una splendida cornice naturalistica, resa ancor più affascinante dai piccoli borghi che punteggiano la costa, ogni soggiorno si rivelerà un'esperienza estremamente piacevole, resa ancor più appagante dalla possibilità di scegliere, sulle belle spiagge locali, i servizi e le soluzioni più adatte alle proprie necessità.Per la provincia di Chieti le località premiate anche quest'anno dalla FEE sono quelle di Fossacesia, Vasto e San Salvo, mentre quelle della provincia di Teramo sono quelle Tortoreto, Pineto, Silvi, Giulianova e Roseto degli Abruzzi. Per la prima volta in Abruzzo, inoltre, anche una località lacustre ha ottenuto l'assegnazione del prestigioso vessillo. Si tratta di Scanno, splendido bacino circondato dai Monti Marsicani, nell'alta valle del fiume Sagittario, in provincia de L'Aquila. Ci sono, dunque, almeno nove buone ragioni per scegliere di raggiungere questa bella regione che, tanto in mare, quanto sulla terraferma ha davvero molto da offrire ai propri visitatori.Tra i lidi premiati merita, certamente, una particolare menzione quello di Tortoreto, dove i numerosi stabilimenti balneari attrezzatissimi rendono ogni vacanza in famiglia un vero successo. I campi per praticare gli sport più disparati, le aree giochi per i più piccoli, quelle, invece, dedicate agli amici a quattro zampe ed il mare cristallino che lambisce l'arenile conquisteranno proprio tutti, specialmente quando, guardandosi alle spalle si scorgeranno i numerosi pittoreschi villaggi di pescatori che si specchiano nelle acque limpide e pulite.Altrettanto incantevole, il litorale di Pineto saprà colpire dritto al cuore i bagnanti che la sceglieranno per le proprie vacanze con la rigogliosa pineta che la incornicia e con la lunga distesa di sabbia dorata che accoglie tanto lidi efficientemente equipaggiati, quanto spiagge libere dedicate a chi ama il contatto più autentico con la natura. E' proprio la natura, infatti, una dei protagonisti più interessanti di questo tratto di costa, immerso nello splendido Parco Marino del Cerrano, perfetto per lo snorkeling. Il fondale che digrada dolcemente, ideale dunque per chi viaggia con i più piccoli, la lunga pista ciclabile e la vicinanza con la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci fanno il resto. Non lontano dalla Riserva, inoltre, sorge quella che rappresenta, probabilmente, la spiaggia più rinomata dell'intera regione, quella di Vasto.In ogni caso, tutti e nove i comuni premiati con la Bandiera Blu per la qualità dell’acqua e la gestione delle tematiche ambientali con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ecosistema marino, saranno, quest'estate, protagonisti d'eccezione anche della campagna promozionale “Un tuffo dove l'acqua è più blu” che coinvolge 26 aree di servizio lungo la A14, tra Bologna e Vasto (Chieti) e la A24 e A25, tra Roma e l'Abruzzo, dove sono stati posizionati 44 pannelli pubblicitari per sostenere l'eccellenza marina e lacustre della regione.Anche Alba Adriatica, in provincia di Teramo, è stata oggetto di particolare attenzione durante l'estate 2018. In base ai rilevamenti effettuati dall'Osservatorio Italiano JFC, che si occupa di individuare le tendenze tra i viaggiatori italiano in fatto di mete di vacanza e di stilare le previsioni sull'andamento di vari settori della filiera turistica nostrana, la località è stata definita una delle località balneari più convenienti, accoglienti ed ospitali d'Italia, oltre che un luogo ideale per trascorrere una vacanza rilassante e tranquilla con tutta la famiglia. A dimostrazione di come il litorale abruzzese riservi sorprese sempre più piacevoli a chiunque scelga di raggiungerlo.Leggi anche: