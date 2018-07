5 modi per vivere l'estate tra le montagne più belle

Con i suoi 80 anni di storia, ricerca e tutela di specie floristiche preziose e rare, il Giardino Botanico Alpino Viote di Monte Bondone è uno dei più antichi dell'intero arco alpino. Oggi il Giardino Botanico Alpino Viote, sede del Museo delle Scienze – MUSE, vanta una superficie di ben 10 ettari che svela ai visitatori un trionfo di specie floristiche meravigliose, molte delle quali rare e a rischio di estinzione.

PIEMONTE - PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

La montagna è un ambiente unico che permette di vivere la natura in maniera speciale e che da sempre ispira poeti e scrittori sussurrando storie che poi, una volta messe per iscritto, consentono di guardare a questi scenari con un occhio nuovo, pieno del fascino delle descrizioni lette e delle vicende narrate. Per questo ammirare la montagna con gli occhi del lettore è ancora più coinvolgente ed appagante. E per questo, dunque, il Parco Nazionale Val Grande, in collaborazione con BeBookers e Alpin Tales ha pensato ad un modo davvero speciale per esplorare il suo territorio, aggiungendo un tocco di letteratura alle escursioni più belle.

VALLE D'AOSTA - ECO WELLNESS HOTEL NOTRE MAISON

Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, l’Eco Wellness Hotel Notre Maison propone vacanze a contatto con la natura incontaminata della Valle di Cogne. La struttura, un classico chalet di montagna, accoglie i suoi ospiti in un ambiente ospitale e confortevole. Il benessere offerto dall’Hotel Notre Maison prende vita in una Spa di alto livello. Circondati dalla natura alpina, i servizi comprendono una piscina coperta con acqua riscaldata a 35°, con cascate e nuoto controcorrente, due vasche idromassaggio (una interna ed una esterna), due saune (una delle quali alimentata da fuoco a legna) e bagno turco.

TRENTINO ALTO ADIGE - CANAZEI

Suggestivo borgo montano, Canazei si trova nella provincia autonoma di Trento, nel magnifico contesto naturalistico della Val di Fassa. Siamo in una delle valli dolomitiche più apprezzate, frequentate in inverno e in estate. Canazei è conosciuta per le sue strutture sportive che attirano un grande numero di turisti e di appassionati di alpinismo ed escursioni. In estate si trasforma nel luogo ideale per gite in mountain bike. Il borgo è inoltre punto di partenza per visitare il Pordoi e il Sella, oltre a regalare un incantevole vista sul ghiacciaio della Marmolada.

SVIZZERA - PARCO DI SAN GRATO

Incastonato in una cornice alpina di grande fascino, il Parco di San Grato è considerato uno dei giardini più belli della Svizzera. Con i suoi 62.000 metri quadrati regala un'estrema varietà di panorami che spaziano sulle vette della catena alpina e su una vegetazione lussureggiante e variopinta fatta di prosperose fioriture ed alberi imponenti, tutti incorniciati fra il Monte Arbostora e il San Salvatore, a 690 metri di altitudine a una manciata di chilometri da Lugano. Questi prati verdissimi, questi fiori colorati e queste montagne meravigliose sono la cornice ideale per concedersi una giornata primaverile o estiva a contatto con la natura.