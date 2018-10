5 idee per un autunno magico al Parco del Gran Sasso

E'ed uno di quelli con la flora più ricca d'Europa con. Ilè un'area protetta da record che si estende a cavallo, comprendendo una tale varietà di ambienti differenti da essere considerato un vero e proprio “”. Sul suo territorio si alternano magnifici paesaggi naturali e splendidi scenari creati dall'uomo nel corso della storia, punteggiati di borghi suggestivi e preziose testimonianze di elevato valore artistico e culturale risalenti ad ogni epoca. Eremi e mulini, castelli ed abbazie, chiese e antichi siti archeologici rendono ogni itinerario una piacevole scoperta grazie, anche, alleproposte dal Parco in ogni stagione dell'anno, autunno compreso. Ecco cinque proposte per scoprire antiche tradizioni, sapori e mestieri con gli eventi in programma.Facile escursione in uno dei castagneti più antichi e meglio conservati dell'Appennino dove si possono ammirare magnifici esemplari plurisecolari tra cui spicca il Piantone di Nardò dalla circonferenza di circa 17 metri. L'età stimata è di circa 500 anni. L'escursione si sviluppa ad anello e prevede un percorso semplice adatto a tutta la famiglia. Si parte alle 10.00 del mattino dalla chiesa della Madonna del Carmine di Morrice per rientrare nel primo pomeriggio.La Laga è il regno delle acque e delle cascate, che in autunno scorrono placide e sommesse, ed è il regno dei boschi che offrono spunti irresistibili per lunghe passeggiate a caccia dei colori e delle bellezze del foliage. La lunga escursione domenica 21 ottobre è l'occasione ideale per ammirare gli splendidi scenari che si susseguono lungo l'anello della Morricana. Si parte dal piazzale del Ceppo di Rocca Santa Maria e si rientra alle 17.30 circa.Sabato 27 e domenica 28 ottobre torna l'appuntamento autunnale dedicato alla pregiata qualità dei marroni della Laga: la Festa della Castagna di Leofara di Valle Castellana. Nella splendida cornice del piccolo borgo di Leofara si potranno gustare i prodotti del territorio e scoprire i prodotti dell'artigianato locale.Venerdì 2 novembre il Parco offre l'opportunità di trascorrere una serata speciale all'insegna dei sapori e dei profumi del territorio. Presso il Convento di San Colombo, dimora storica, si potrà prendere parte ad una piacevole cena con portate a base di erbe spontanee del Parco da completare con una interessante visita guidata al Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino.I frutti dell'autunno per eccellenza si mostrano ai visitatori del Parco con una piacevole giornata ad essi dedicata. Domenica 4 novembre il Gruppo Ecologico Micologico Abruzzese invita curiosi, appassionati, addetti ai lavori e buongustai ad una interessante mostra micologica. Durante la giornata si potrà, inoltre, prendere parte a visite guidate Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino.