Vinitaly and the city, il fuori salone del vino in Veneto

“Vinitaly and the City” torna a Bardolino. La splendida Villa Carrara Bottagisio con il suo parco è la location per il fuori salone della 52° edizione di Vinitaly. Affacciati sul Lago di Garda i consorzi vinicoli e le aziende produttrici dei vini veronesi saranno presenti in decine di punti degustazione.

Un'area coperta sarà dedicata al food, con piatti tipici del territorio, mentre il lungolago verrà colorato con migliaia di composizioni floreali. Spazio anche alla musica a Parco Carrara Bottagisio, per un dolce accompagnamento nel percorso alla scoperta dei vini e delle specialità scaligere. E poi degustazioni guidate con i sommelier della Fisar, showcooking con famosi chef e laboratori creativi.

Il lungolago e Villa Carrara Bottagisio trasformati dunque in un grande padiglione dove il vino e la sua cultura faranno da padrone. Il paese sarà completamente colorato e illuminato con i colori di Vinitaly, per dare al visitatore la possibilità di vivere un’esperienza unica nella magica atmosfera di Bardolino.

Quattro giorni di eventi da vivere anche sui social e fuori città, a Valeggio e Soave. E, per Vinitaly and the City, ogni piazza del centro storico di Verona sarà legata ad una regione italiana: ad unirle un percorso che parte da Piazza Bra, di fianco all’Arena, dove verrà consegnato un “wine passport” da far vidimare ad ogni tappa.

Tra gli eventi Sorsi d’Autore, che nello splendido Cortile del Mercato Vecchio propone assaggi di pregiati vini in compagnia dei migliori autori del panorama editoriale italiano, divulgatori, attori. Ma anche l’imperdibile appuntamento con la scienza a “GoTo Science – con un gioco di parole che mescola il goto di vino veronese con l’inglese – negli spazi della Loggia di Frà Giocondo.

Vinitaly and the City offre anche la prospettiva di una degustazione a 80 metri di altezza con vista panoramica di Verona dalla Torre dei Lamberti, ad accesso gratuito per i possessori del ticket degustazione. Con lo stesso format, viene proposto nelle stesse date anche a Valeggio sul Mincio.

