Tutto pronto per la sagra del pesce e del Cortese a Gavazzana

Il piccolo borgo di Gavazzana, in provincia di Alessandria, sta per animarsi, come ogni anno, con una grande festa. Il protagonista gastronomico sarà il re dell’estate: il pesce. Accompagnato, ovviamente, da grandi vini d’eccellenza che disseteranno i partecipanti con il gusto tipico del territorio. A completare la riuscita di un evento dedicato alla buona cucina e alla voglia di far festa non mancherà, infine, tanta musica e balli scatenati per una serie di serate intense e spumeggianti.L’appuntamento quest’anno è previsto per il doppio weekend del 21/22 luglio e 28/29 luglio al Belvedere San Martino. Le specialità da gustare accontenteranno anche i palati più esigenti. Si parte con un gustoso tris di carpaccio di pesce, insalata di mare e carne salata con i fagioli come antipasto. Tra i primi, si potrà scegliere tra linguine allo scoglio, alla bottarga, trofie al pesto e ravioli del plin. Ampia scelta fra i secondi con il fritto misto di pesce, il polpo alla piastra, la tagliata di pesce spada al pepe rosa, l’acciuga spinata impanata, l’impepata di cozze, salsiccia e wurstel e grigliata di carne alla piastra. Completano il menu i contorni (patatine fritte - Insalata mista), frutta e dolce.Tanti anche gli eventi musicali in programma. Si parte sabato 21 luglio con la sensuale energia di Jessica Lopez, seguita la serata successiva dall’allegria della Joker Band. Sabato 28 luglio sarà invece la volta della Juke box band, mentre domenica 29 il gruppo “Stratagemma” accontenterà tutti i gusti: pop, rock, jazz, funk e disco music sul palco di Gavazzana.