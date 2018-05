Toscana, la genuinità della Valdichiana in agriturismo

Un agriturismo a conduzione familiare con azienda agricola: siamo in Toscana, tra Siena e Montepulciano, sulla strada del vino Nobile. Il Greppo prende vita in un casale immerso nel tipico paesaggio della Valdichiana caratterizzato da colline, vigneti e uliveti. Un luogo in cui a dominare sono la cura, l'ospitalità e la genuinità.

IL GREPPO: SULLA STRADA DEL VINO A DUE PASSI DA SIENA

L'azienda è aperta tutto l'anno e dispone di 13 appartamenti, piscina all’aperto e ristorante interno. Le specialità offerte vanno dalla pasta fatta in casa, carne alla brace fino alle zuppe. In agriturismo è possibile degustare i molti prodotti locali come i salumi di maiale, il pecorino di Pienza fresco o stagionato, le fave col pecorino, il Nobile Di Montepulciano DOCG, il Rosso DOC, il Chianti DOCG, il Supertuscan, il Vinsanto DOC, la grappa, il miele e le confetture. Inoltre sono disponibili i prodotti biologici come olio, vino, miele, vinsanto e ortaggi, coltivati in azienda.

Gli ospiti possono prendere parte ai lavori dell'azienda, dalla vendemmia alla raccolta delle olive e all'interno del ristorante si effettuano corsi di cucina e di degustazione. Il vino è il grande protagonista dei soggiorni in questa struttura. Dai vitigni collinari nasce uno dei più famosi vini del mondo, il Vino Nobile di Montepulciano che insieme al Vino Brunello di Montalcino e al Vino Chianti della zona di Siena e di Firenze, forma un trio davvero interessante per lo sviluppo enogastronomico di questo territorio, aumentato anche dalla famosa carne chianina, dal pecorino di Pienza e dall'olio extra vergine di oliva.

Il Greppo promuove l'autentico e genuino stile di vita tipicamente toscano. Godersi le viste panoramiche sulla Valdichiana, sorseggiando un bicchiere di vino accompagnato da una bruschetta con l’olio prodotto in azienda, regalerà momenti di puro piacere.

IL GREPPO: DEGUSTAZIONE DI VINI E PRODOTTI TIPICI DELL’AZIENDA AGRICOLA

E se il buongiorno si vede dal mattino, la colazione prevede una vasta scelta tra i deliziosi prodotti dell'azienda, a partire dal miele, i formaggi e i dolci fatti in casa.

