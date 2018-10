La meravigliosa festa della zucca di Venzone

Puntuale come ogni anno, torna anche in questo 2018 la Festa della Zucca di Venzone, che si terrà i prossimi 27 e 28 ottobre. Si tratta di una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’ goliardica di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone. Nata quasi per caso nel 1991, anima la cittadina nel quarto fine settimana di ottobre di ogni anno.Una storia popolare narra della nobile cittadina di Venzone e dei sui sfarzosi palazzi e monumenti: tra tutti il Duomo per il quale era stata commissionata una palla d’oro che avrebbe brillato dalla punta del suo campanile… mai i Venzonesi non avrebbero potuto immaginare la beffa che li attendeva e che li avrebbe marchiati per sempre con il nomignolo di Cogoçârs…L’edizione 2018 della Festa della Zucca partirà, come di consueto, con l’apertura delle taverne e le dimostrazioni di antichi mestieri lungo le vie del borgo fortificato medioevale da parte delle Corporazioni di Arti e Mestieri. Alle 16 inizieranno gli spettacoli e le animazioni medievali nel Centro Storico, seguiti da “”, la serata medioevale in alcune taverne, che prevede la degustazione di piatti a base di zucca, allietati da musici, giocolieri e cantastorie. Spettacoli di giocolieri e mangiafuoco nelle corti e lungo le vie del paesino continueranno fino a tarda notte.Nella giornata di domenica, invece, è previsto il concorso delle zucche, con premi per la più pesante e per la più lunga, per le migliori decorazioni e composizioni, premi particolari per le zucche decorate e intagliate dai bambini. Dopo l’elezione dell'Arciduca della Zucca secondo l'antico cerimoniale di Preding, inizierà nel primo pomeriggio la Grande Festa Medioevale. Nell’incantevole magia del Centro Storico, illuminato dalle torce e dalle fiaccole e popolato da nobili, dame e cavalieri, osti e tavernieri, bottegai e mercanti, accompagnati dai cortei storici, allietati dalle musiche e dalle danze medioevali, rapiti dalle evoluzioni di giocolieri e acrobati, mangiafuoco e mangiaspade, gli ospiti vivranno un giorno da fiaba del 1400.www.venzoneturismo.it