Ad oggi considerata la più importante manifestazione dedicata a questo prezioso prodotto del sottobosco, la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto è in programma i prossimi 5,6 e 7 ottobre 2018. Si tratta della 23esima edizione di una manifestazione ormai celebre anche oltre i confini del Bel Paese. Non a caso la fiera è gemellata con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba (Cuneo) e con il Festival Nazionale del Risotto Italiano (Biella), con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.La Fiera Nazionale è nata qui, perchè ad Albareto il Porcino è Storia. Era il 1996 quando, su iniziativa di alcuni giovani dell'Amministrazione Comunale di Albareto di concerto con forze imprenditoriali del luogo, nasce la manifestazione che ha l'obiettivo di valorizzare il crescente interesse verso il Fungo Porcino, con le sue implicazioni di natura turistica ed enogastronomica. Unica nel suo genere, è caratterizzata principalmente dall'essere realizzata interamente da volontari.La cittadina di Albareto, 2.200 abitanti, si trova immersa nella bellezza incontaminata dell'Appennino Parmense, ricca di boschi, vegetazione, corsi d'acqua e servita da un funzionale crocevia di strade e collegamenti anche con le vicine regioni Liguria e Toscana. Ubicata a circa 25 km dalla A15 e poco più di 10 Km dalla Ferrovia è collegata altresì alla vicina Lunigiana dal Passo dei Due Santi e Passo del Brattello ed alla Riviera di Levante dal Passo della Cappelletta-Cento Croci e Passo del Bocco.Cucina tipica regionale e "autosostenibile" di. Leggi l'articolo " Emilia Romagna bio in agriturismo Durante i tre giorni della manifestazione, principalmente enogastronomica, ci sarà quindi anche la possibilità di poter conoscere meglio il territorio e di poter assistere ad alcuni spettacoli ed eventi collaterali come corsi di cucina, show cooking, convegni e lezioni di micologia, sport, escursioni, musica, attività per bambini e magia e tanto altro ancora. Per tutte le info e il programma completo della manifestazione rimandiamo al sito ufficiale. Al di là di eventi e manifestazioni gastronomiche dove assaggiare il prelibato tubero, c'è un modo per auto-produrre funghi in casa. Lo conoscete? Potete approfondire con questo articolo di Consigli.it " Funghi fatti in casa: i kit per auto-produrli