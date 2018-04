Primavera slow negli agriturismi italiani

Chi ama unire alla vacanza il gusto di un territorio, sarà soddisfatto dell’ospitalità di Cancabaia Parma, agriturismo e B&B ricavato in una corte del 1600 situata sui primi colli parmensi, in pieno contesto rurale. I proprietari organizzano visite nei luoghi in cui prendono vita i prodotti tipici di questa terra tanto fertile.

VENETO - VILLA BEATRICE

Chi ama unire alla vacanza il gusto di un territorio, sarà soddisfatto dell’ospitalità di Cancabaia Parma, agriturismo e B&B ricavato in una corte del 1600 situata sui primi colli parmensi, in pieno contesto rurale. I proprietari organizzano visite nei luoghi in cui prendono vita i prodotti tipici di questa terra tanto fertile. La colazione continentale è preparata in casa e offre una vasta scelta di prodotti biologici. Viene servita nello spazioso soggiorno del corpo centrale e durante la bella stagione, nel giardino caratterizzato da varie specie di piante e fiori locali. L’offerta comprende spremute di frutta e verdura, frutta fresca e secca, selezione di cereali, mieli e sciroppi d'acero, composte e creme artigianali.

LOMBARDIA - LA FILANDA

L'azienda, che produce e vende olio extravergine d'oliva D.O.P. Garda Bresciano, è gestita dalla proprietaria, Alessandra Cavazza. Nel 1999, i locali dell'antica azienda agricola Cavazza (una volta adibiti a legnaia, deposito merci, alloggi per i contadini) sono stati trasformati in appartamenti dotati di ogni comfort e conservando le caratteristiche architettoniche peculiari: travi a vista e grandi finestre.

TRENTINO ALTO ADIGE - TLISORAHOF

Longiarù è un pittoresco paese di montagna e si presenta come un gioiello immerso nel verde. È qui che si possono ammirare les Viles, magari durante un’escursione a piedi o in bici, grazie alla quale si scoprono masi centenari che sembrano allestiti in un grande museo all’aperto. Ed è qui che si trova l’agriturismo Tlisorahof, struttura in cui si viene accolti dai proprietari a cavallo, in un'azienda di 56 ettari con allevamento di bovini, conigli e polli. Il maso produce latte, carne, speck, salumi, uova, confetture e succhi di frutta. E propone attività a contatto con la natura come la raccolta di funghi e mirtilli, equitazione, tennis, piscina e sci.

PUGLIA - MASSERIA IL FRANTOIO

La Masseria Il Frantoio è il cuore di un’azienda agricola di 72 ettari, nota per la produzione di quattro differenti tipi di olio extravergine d’oliva Dop e tutti biologici. Percorrendo un viale alberato di pini, che arriva fino al cortile interno, si giunge alla struttura circondata da un agrumeto con piante di limoni, arance, mandarini e cedri. Alle spalle della masseria anche un orto in cui vengono coltivate profumatissime erbe aromatiche.