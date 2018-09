Lazio, il Tozzotto odor di anice di Castel Madama

Abbarbicato sui Monti Tiburtini su un contrafforte collinare che degrada dolcemente fino alla congiunzioni tra il fiume Aniene e il torrente Empiglione,sviluppatosi, nel nucleo antico, attorno alla Rocca e alla bella chiesa di San Michele. Ed è proprio al patrono San Miche che si lega in maniera profonda la ricetta che più di ogni altra caratterizza la tradizione gastronomica di questo paese in provincia di Roma. Si tratta del tozzotto, un pane aromatizzato dal profumo intenso e dal sapore delizioso.Non lontano da Roma, nella zona del Tivolese, il comune di Castel Madama ha fatto da cornice alla nascita di una ricetta antica e gustosa che, ancora oggi, delizia il palato con i suoi mille sapori. Si tratta del Tozzotto di San Michele, un pane aromatizzato dalla lunga tradizione ispirato al patrono San Michele Arcangelo in onore del quale veniva, e viene tuttora, preparato, in occasione delle due feste che lo celebrano ogni anno in primavera e a fine settembre.Il nome di questa specialità (nota anche come Tozzotto Castellano) ne testimonia il legame con il festeggiamento del patrono San Michele Arcangelo e con la tradizione degli antichi pani devozionali.Il Tozzotto è un pane aromatizzato ricco di profumi e dal sapore intenso. Per ottenere una tale combinazione di gusto ed aromi, ad un classico impasto a base di farina, uova e lievito viene aggiunto dell'anice ed un infuso di alloro che conferisce alla ricetta le caratteristiche gustative ed olfattive che la contraddistinguono.Un tempo il Tozzotto veniva preparato in tutte le famiglie di Castel Madama per celebrare il patrono San Michele. Oggi questo pane delizioso è l'orgoglio della cittadina laziale che si impegna, con i suoi fornai, a promuoverlo ben oltre i confini del paese.Quella del Tozzotto è una tradizione che lega le proprie origini a quella dei pani, soprattutto ciambelle dolci e salate, che venivano prodotti sin da epoca epoca rinascimentale nella zona dei Monti Lucretili e Prenestini.Il sapore intenso ed aromatico di questo pane lo rende ottimo come dolce ma anche come delizioso inizio pasto in accompagnamento a salumi e formaggi.farina di frumento, uova, anice, lievito, infuso di alloro.Per preparare il Tozzotto farina di frumento, uova, anice e lievito vengono impastati con un infuso di alloro che conferisce al tozzotto un gusto particolare. L’impasto lievita per molto tempo e successivamente i panini rotondi sono lessati in acqua salata; dopodiché si fanno asciugare sopra un tavolo di legno, si incidono a metà e si infornano a fuoco vivo. ( fondazioneslowfood.com Ciò che colpisce di Castel Madama è il colpo d'occhio offerto dalla splendida facciata della chiesa di San Michele che domina l'abitato. L'impatto è ancora più interessante alla sera quando, venendo da Roma, la chiesa illuminata che sovrasta il paese sembra una di quelle tipiche statuine sistemate in cima alla torta nuziale. Non è un caso, dunque, che il soprannome che ha ispirato e con cui viene, talvolta, chiamata sia “lo sposino con la sposina”. Ma la bella chiesa non è l'unica attrazione di questo bel comune a pochi chilometri da Roma. Castel Madama conquista con le sue atmosfere d'altri tempi, i begli edifici religiosi, tra cui, oltre alla chiesa intitolata al patrono, si distinguono anche quelle di Sant'Anna, di San Sebastiano e di San Lorenzo, ed il Castello Orsini, di epoca trecentesca, che campeggia nel centro del borgo.