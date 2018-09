Gli Artigiani del Gusto si incontrano in villa

Nella splendida cornice di una villa storica a due passi da Milano, gli artigiani del gusto e delle eccellenze gastronomiche italiane si incontrano ed incontrano chiunque abbia voglia di conoscere sia loro che i loro prodotti in occasione di una kermesse molto speciale dedicata ai mestieri manuali ed alla loro applicazione in ambito enogastronomico. La rassegna, verrà ospitata nella splendida Villa Corvini a Parabiago dal 29 al 30 settembre, prende il nome, semplicemente, di Artigiani del Gusto proprio per sottolineare che i protagonisti dell'evento non sono soltanto i prodotti di eccellenza ma anche, e soprattutto, coloro che li hanno creati.La kermesse, che celebra il valore della tradizione e delle attività manuali eseguite con maestria come si faceva una volta, consente ad esperti, addetti ai lavori e buogustai di entrare in contatto direttamente con chi custodisce, ancora oggi, tali tecnche ed abilità, mettendole al servizio della gastronomia italiana nota ed apprezzata in tutto il mondo. Prodotti locali, ma anche provenienti da altre zone della Lombardia e di tutta Italia saranno presentati direttamente dai loro produttori che ne sveleranno i segreti. In questo modo, oltre che i loro sapori e per la loro qualità, i prodotti potranno essere apprezzati anche per ciò che rappresentano e che li ha resi quello che sono prima di giungere sulla tavola dei consumatori.Dal vino al birra, dall'olio ai prodotti della terra, dalla pasta al pane e alle focacce, dal cioccolato ai dolci, la tradizione gastronomica artiginale del nostro Paese si mostrerà in tutta la sua eccellenza in un luogo affascinante dove ci si potranno concedere irresistibili assaggi e degustazioni. A completare l'esperienza di Artigiani del Gusto, su aggiungono interessanti show cooking, laboratori didattici per grandi e piccini, dimostrazioni dal vivo e deliziose aree dedicate allo street food, in un trionfo di profumi e di sapori che conquisteranno anche i palati più esigenti.Leggi anche: