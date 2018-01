Gennaio: 5 ricette dolci della tradizione italiana

MASTAZZOLA DI RIESI

PANFORTE DI SIENA

Simbolo delle festività natalizie, il "Panforte di Siena" IGP è il prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina, frutta candita, frutta secca, miscela di zuccheri, miele e spezie. Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto può presentarsi in una duplice versione: versione bianca, se la copertura è a base di zucchero a velo; versione nera, se la copertura è a base di spezie. Vai alla ricetta

TORCIGLIONE UMBRO

LE COPULETTE DI OZIERI

le copulette di Ozieri ,conosciuti anche come i dolci degli sposi, sono deliziosi dolcetti della tradizione sarda la cui ricetta, tramandata di generazione in generazione dalle massaie locali, viene utilizzata per accompagnare i banchetti delle grandi ricorrenze. Un tempo considerato soprattutto il dolce degli sposi per eccellenza, la copuletta ancora oggi contraddistingue la tradizione gastronomica di Ozieri, in provincia di Sassari, e di alcune altre località della regione. Vai alla ricetta