Frustingo, dolce tradizione marchigiana in 22 varianti

Che sia o meno il dolce più antico della tradizione italiana, il, specialitànota anche con diversi nomi a seconda della zona della regione in cui ci si trovi, rimane una veranota sin dall'epoca dei, deglie deiChe lo si chiami, il tradizionale dolce del Natale e, più in generale, dell'è il più antico della regione e, probabilmente, uno dei più antichi di tutta Italia. Secondo le ricostruzioni storiche, infatti, l'antenato dell'attuale fristingo risale a, all'epoca deio degli. In epoca romana prese il nome died era talmente noto da essere stato citato persino daNel corso del tempo la ricetta si è evoluta in base ai gusti e alle differenti zone di produzione fino a diventare, in ognuna delle sue varianti,della cucina marchigiana.A seconda delle zone di produzione non varia soltanto la ricetta ma anche il nome con la quale viene identificata. Se in provincia diil dolce tradizionale viene chiamatonella vicina provincia diè noto come, cioè dolce di fichi. Nella zona diprende il nome dimentre, infine, nel pesarese viene chiamato. L'origine del nome è latina e deriva dal termineche significa. E' uno dei prodotti tipici inseriti nell'elenco deiSi tratta di un dolce dagli ingredienti poveri ma dal sapore e dai valori nutrizionali ricchi. Si prepara, infatti, con p, il tutto bagnato con un composto a base di(il).In qualunque zona della regione ci si trovi, si avrà l'opportunità di conoscere la versione locale del frustingo. Se ne contano, infatti, numerose varianti che differiscono per gli ingredienti utilizzati e per i procedimenti adottati. Si dice che ne esistano addirittura benIl progenitore del frustingo risalirebbe, dunque, ad epoca picena o etrusca per poi diventare un dolce particolarmente apprezzato anche in epoca romana. E' chiaro, dunque, che nonostante oggi venga considerato generalmente un, si tratti, in realtà, didel Natale stesso. La versione di un tempo presenta certamente numerose analogie con quella attuale ma era differente e si caratterizzava per l'utilizzo dell', un semolino composto da farro, orzo, grano duro, spelta e grano gentile marzaiolo, che veniva impastata cone cotta inNon è semplice, dunque, individuare una ricetta che rappresenti a 360° il frustingo marchigiano. Ce ne sono tanti e tutti ugualmente tradizionali. Chi desidera preparalo in casa può, comunque, sperimentare la ricetta di, uno splendido borgo della provincia di Ascoli Piceno, proposta da500 grammi di uva passa, 500 grammi di zucchero, 350 grammi di farina, 200 grammi di canditi, 400 grammi di mandorle e noci, 2 tazzine di caffè, 2 tazzine di vino cotto, 1 tazzina di rhum, la buccia di 1 arancia, 80 grammi di cacao amaro, 60 grammi di olio extra vergine di oliva.Tritare finemente i fichi secchi e farli bollire in acqua finché non ammorbidiscono. Lasciare in ammollo l'uva passa per almeno 1 ora, scolare ed asciugare. Una volta scolati dall'acqua e asciugati i fichi mescolarli, ancora caldi, all'uvetta.Mescolare al composto di fichi e uva la farina setacciata, lo zucchero, i canditi tritati finemente, le noci e le mandorle tritate, il cacao. Aggiungere ora, sempre mescolando con le mani, tutti gli ingredienti liquidi.Oliare dei testi di vari dimensioni, a proprio piacere, versarvi il composto e spennellare con dell'olio d'oliva. Cuocere in forno già caldo per circa 30 minuti a 200° circa. Il frustingo sarà cotto, quando presenterà una bella colorazione bruno-dorata. Guarnire con frutta secca e canditi a piacere. Il dolce va servito freddo, magari accompagnato da un bicchierino di vino cotto o mistrà. ( destinazionemarche.it