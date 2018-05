A Marta tutto è pronto per la sagra del lattarino

Come ogni anno da oltre quarant’anni, anche in questo 2018 si festeggia a Marta la Sagra del Lattarino, in programma il prossimo 1, 2 e 3 giugno. A organizzarla e svolgerla, come di consueto, saranno i volontari del Circolo Culturale Alberto Lisoni. La manifestazione è senza dubbio una delle più celebri della provincia di Viterbo, conosciuta e apprezzata anche fuori i confini nazionali. Attira infatti ogni anno moltissimi visitatori.Marta si trova in provincia di Viterbo, sulle rive meridionali del Lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d'Europa. Questo famoso specchio d’acqua vanta acque pulite e pescose oltre a due isole ricche di storia e misteri. La zona è molto apprezzata e attrae molti turisti, specialmente nel periodo estivo e primaverile.Il lattarino (nome scientifico Atherina Boyeri) è un pesciolino di piccole dimensioni: al massimo del suo sviluppo raggiunge infatti la lunghezza di dodici centimetri. Questi pesci vengono fritti in una gigantesca padella, dopo essere stati leggermente infarinati. Una volta conditi devono essere mangiati subito, caldi e croccanti, per apprezzarne tutta la bontà. Si mangia tutto del lattarino, inclusa testa e coda.Il goloso menu, dal costo di € 12, comprende un piatto di lattarini fritti, pane, limone, pizzetta fritta e macedonia di frutta. I deliziosi pesciolini vengono serviti in piatti di ceramica decorata che restano al cliente. Venerdì, sabato e domenica sarà inoltre allestita lain collaborazione con Pro Loco Marta.