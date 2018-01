5 specialità a base di deliziosi fagioli italiani

PIEMONTE - FAGIOLO D'LA PRASA

La ricca tradizione gastronomica del Monferrato è una fonte inesauribile di prelibatezze, alcune delle quali, purtroppo, in via di estinzione. Una di queste sono i fagioli d'la prasa, tipici della zona di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nei pressi di Casale Monferrato. Si tratta di una varietà dalla storia secolare particolarmente gustosa per la realizzazione di piatti tradizionali come la panica.

Il fagiolo schiaccione viene coltivato fin dai tempi antichi in aree molto fertili. Nell’antichità si usava coltivarlo in associazione al mais, in mezzo al quale cresceva arrampicandosi sugli steli della pianta “vicina” producendo i suoi teneri frutti. E’ una pianta con maturazione a scalare. Nella cucina toscana i legumi, soprattutto i fagioli, hanno da sempre un ruolo importante, che si rispecchia nelle numerose ricette tradizionali e nelle varietà locali ancor oggi coltivate.

LAZIO - FAGIOLONE DI VALLEPIETRA Il microclima del Parco dei Monti Simbruini, alle porte di Roma, offre le condizioni ideali per lo sviluppo di prodotti agroalimentari di elevata qualità. Uno di questi è il Fagiolone di Vallepietra, un legume dalla tradizione secolare che viene coltivato in una valle chiusa completamente circondata da monti e prende nutrimento dalle purissime acque sorgive, talvolta persino oligominerali, che sgorgano abbondanti sul territorio dell'area protetta formando un piccolo fiume che scorre a valle ed alimental'acquedotto Simbrivio collegato direttamente con la capitale.





CAMPANIA - FAGIOLI A FORMELLA

Il sapore unico che l'asparagina conferisce ad ogni ricetta rende le Zecchettelle, meglio note come iFagioli a Formella, una vera delizia della tradizione partenopea. Coltivati da secoli nella zona di Nola eAcerra, sono perfetti per preparare ottimi antipasti, gustose zuppe e fresche insalate.

SICILIA - FAGIOLO BADDA DI POLIZZI GENEROSA

Con la loro vivace superficie bicolore i fagioli badda di Polizzi Generosa sono una vera delizia della tradizione siciliana delle Madonie ed in particolare del Comune di cui portano il nome. Nonostante la tradizione ormai secolare, sono tutt'ora un prodotto di nicchia poco conosciuto al di fuori della zona di origine ma ritenuto meritevole di promozione e di tutela da parte della Fondazione Slow Food che, attraverso un Presidio, ha intrapreso importanti opere di valorizzazione e salvaguardia del legume.