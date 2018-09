5 soggiorni di fine estate in agriturismo

Un agriturismo a conduzione familiare con azienda agricola: siamo in Toscana, tra Siena e Montepulciano, sulla strada del vino Nobile. Il Greppo prende vita in un casale immerso nel tipico paesaggio della Valdichiana caratterizzato da colline, vigneti e uliveti. Un luogo in cui a dominare sono la cura, l'ospitalità e la genuinità.

CAMPANIA - AGRITURISMO SELIANO

Una dimora del XIX secolo, sorge a Paestum tra ulivi e macchia mediterranea con vista su montagne e mar Tirreno. È l’Agriturismo Seliano, di proprietà della Famiglia Bellelli, nato dalla ristrutturazione di un edificio rurale utilizzato fino agli anni '70 per l'allevamento di cavalli di razza Salernitana. L’azienda agrituristica Seliano fornisce prodotti a base di latte di bufala di

grande qualità. L’agriturismo fornisce una prima colazione a base di prodotti freschi e stagionali.

TRENTINO ALTO ADIGE - MALGA RIONDERA

Un antico casale ristrutturato mantenendo le caratteristiche rustiche originali: nel 2014, all’interno della Riserva Naturale della Lessinia, nasce il bioagriturismo Malga Riondera. Siamo ad Ala, nella provincia di Trento, a 800 mslm. Dalla vecchia stalla è stata ricavata la stube con forno a legna ideale per cuocere il pane, e dove è possibile mangiare in gruppo e svolgere attività di formazione. L'agriturismo è convenzionato con i ristoranti di Sega di Ala dove è possibile provare la tipica cucina trentina.

SARDEGNA - ABBA MAISTRA

Siamo nella Sardegna del turismo di lusso. A 7 km dai luoghi più frequentati dai vip, l'Agriturismo L'Abba Maistra è esteso per 50 ettari tra rocce granitiche e macchia mediterranea. L'occasione giusta per scoprire l'altra Gallura, quella che racconta la storia di questa terra antica e regala la piacevole sensazione di una vacanza nella natura. L'agriturismo l'Abba Maistra (l'ape regina) è a conduzione familiare con orto, frutteto e allevamento di vacche, bassacorte e apicoltura. Offre alloggio in cinque camere doppie, arredate con mobili antichi e tessuti tipici Galluresi. Completano la struttura un ampio giardino, la fattoria e il giardino biologico.

VENETO - VILLA TODERINI

Villa Toderini è una villa veneta del Settecento che oggi accoglie in un’elegante struttura adiacente un agriturismo vicino a Conegliano e alla Strada del Prosecco costituita nel 2003. Nell’agriturismo alle porte di Treviso si ha l’opportunità di alloggiare in un contesto di charme con servizi al pari di un piccolo hotel 4 stelle. Villa Toderini offre ai suoi ospiti un soggiorno esclusivo in ambienti confortevoli e dalle calde atmosfere, permettendo di vivere al meglio l’esperienza di una vacanza nella Marca Trevigiana alla scoperta dei sapori e delle tradizioni enogastronomiche.