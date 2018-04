5 prodotti da forno che parlano di tradizione

Nato più di cento anni fa a Cretone, frazione di Palombara Sabina, alle porte di Roma, il ciammellocco è un dolce-non dolce dalla tipica forma a ciambella che con il suo sapore di anice conquista anche i palati più esigenti che non amano i sapori troppo zuccherini.

BARACHIA DI GENAZZANO

Due semplici dischi di frolla ed una genuina marmellata di prugna sono gli elementi che compongono il delizioso dolce tradizionale di Genazzano, caratteristico borgo alle porte di Roma dove la ricetta della barachia viene tramandata da almeno 100 anni di generazione in generazione.







PANE DI LENTINI

Oltre un secolo di tradizione caratterizza il delizioso Pane di Lentini, una specialità siciliana della provincia di Siracusa da molti considerata una delle ricette più rappresentative della regione. Il suo sapore delizioso e la ricetta complessa, ne fanno un prodotto prelibato che è riuscito a sopravvivere al trascorrere del tempo.

SCHIACCIATA GROSSETANA

Delizia regionale conosciuta in tutta Italia, la schiacciata grossetana (detta anche “schiaccia” o “ciaccia”) è la tradizionale focaccia preparata con l’impasto del pane toscano. La "schiacciata con l'olio" è uno dei simboli indiscussi dell’enogastronomia toscana e costituisce, anche se con una grande varietà di nomi, una specialità popolare condivisa sull'intero territorio.

GRISSINI DI TORINO

A Torino vengono consumati in ogni momento della giornata. I grissini appaiono a tavola dalla colazione, inzuppati nel cappuccino, fino ai pasti principali, spezzettati nelle minestre o nel brodo. Non possono mancare nell’antipasto quando accompagnano formaggi locali come la toma, il Murazzano o il taleggio.