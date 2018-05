Val d'Orcia, meta ideale per un weekend romantico

Conosciuta i tutto il mondo per la bellezza dei suoi panorami, la Val d’Orcia si estende nella provincia di Siena , a nord est del Monte Amiata. E’ costellata da diversi centri di origine medievale come Pienza, Bagno Vignoni e Montalcino, luoghi perfetti per una fuga romantica. La prima è un gioiello del Rinascimento, dove perdersi nel dedalo infinito di vicoli che invitano gli innamorati a scoprire le vie più romantiche d’Italia come Via dell’Amore e Via del Bacio Bagno Vignoni è un piccolo e tranquillo borgo tra i meglio conservati di tutta la Toscana, che appartiene al comune di San Quirico d’Orcia. E’ caratterizzato dalla grande vasca termale calda al centro della piazza principale: le suggestioni che regala la nebbiolina in certe ore della giornata lo rendono un luogo unico, quasi magico, perfetto per scambiarsi promesse d’amore.Leggi anche: Pienza, tutto il gusto del pecorino in barriques Come anche Montalcino , che stupisce per le sua atmosfere fiabesche. Rimasto intatto come nel Cinquecento, è una meta immancabile per le coppie appassionate di enologia grazie al famoso Brunello considerato uno dei migliori vini rossi del mondo. Per chi è in cerca di esperienze davvero uniche da condividere con la propria dolce metà un altro luogo da non perdere è il Castello di Velona, Resort Thermal Spa& Winery . La struttura offre alle coppie diverse possibilità di trattamenti benessere, cucina gourmet, degustazioni di prodotti tipici toscani e wine tasting per un soggiorno in totale immersione nella natura. La caratteristica principale che rende unico il Castello di Velona è la presenza di acqua termale in ogni camera. Inoltre la Olispa vanta la fonte vulcanica più calda di tutta la regione e le esperienze sensoriali sono diverse. Si va dai trattamenti a base di prodotti naturali ai massaggi di coppia e alla possibilità di rilassarsi all’interno di una cabina privata matrimoniale; dai massaggi per il viso a quelli total body con creme a base di Brunello fino ai rilassanti bagni nelle acque vulcaniche.Leggi anche: Toscana, passeggiata romantica in Val d'Orcia La parte gastronomica non delude tra romantici picnic con la splendida vista dei vigneti e le intime cene con vista sulla Val d’Orcia. Gli ospiti possono assaporare vini di diverse annate in una degustazione verticale della durata di un’ora, ma anche degustazioni di olio toscano. Formaggi e mieli a chilometro zero sono accuratamente selezionati per essere abbinati alle degustazione di vini e di olio. Il Resort si trova a soli 2 chilometri dall’Abbazia di Sant’Antimo, a 12 da Montalcino e dista circa 30 minuti di macchina da Siena, per un’esperienza davvero a tutto tondo.