Marche, fuga romantica a Frontino

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle dimensioni diIl fatto che sia il Comune più piccolo della provincia die dell'intera Comunità Montana del Montefeltro non rende la località meno ricca di attrattiva. Non a caso questo piccolo gioiello marchigiano è inserito nel circuito deied è stato insignito della prestigiosadel. Gli ingredienti, insomma, sembrano esserci davvero tutti per non rimanere delusi da un weekend tra le bellezze del borgo. Ed infatti i suoi scorci sono di quelli che non si dimenticano, così come lain cui sorge che offre panorami da sogno perfetti per essere contemplati in compagnia di una persona speciale. Con ilormai alle porte sarebbe un peccato, dunque, non prendere in considerazione Frontino per una romantica fuga di coppia.Immerso nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e dominato dal, il borgo si affaccia sulla Valle del fiume Mutino, dalle cui pietre hanno preso forma le strade lastricate che si insinuano nel centro storico, così come le bellissime torri e le mura castellane. Si può affermare, dunque, che a Frontino anche le pietre hanno qualcosa di importante da raccontare. Ogni passeggiata tra le mura del borgo è un vero e proprio tuffo nel passato. Ogni casa ed ogni vicolo sprigiona, atmosfere che raggiungono il culmine quando ci si trova al cospetto del duecentesco. Fondato, secondo la tradizione, da san Francesco di Assisi, è uno dei conventi più grandi dell'intera regione. Tra le sue meraviglie custodisce unoltre che la splendida cappella dei, risalente alla fine del, considerata un vero e proprio capolavoro di arte rinascimentale.Da non perdere, inoltre, una visita al, immerso tra le querce secolari ed oggi adibito a residenza d'epoca, e al suggestivodi epoca trecentesca, detto anche di, vegliato da una torre, che riforniva il castello di farina e di pane. E proprio al pane, infatti, è dedicato iloggi allestito al suo interno. Un tempo, per fornire le scorte al castello, il mulino era raggiunto da un lungo percorso sotterraneo che si dipanava dagli scantinati di, all'interno delle mura. E per rendere ancora più dolce la permanenza nel borgo, l'appuntamento è presso i panifici e le pasticcerie locali dove è possibile gustare il delizioso, dolce tipico a base di latte e uova.Leggi anche: